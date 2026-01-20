Amenaza de bomba en Torre de Tribunales moviliza al Ejército y unidades antiexplosivos

Justicia

Amenaza de bomba en Torre de Tribunales moviliza al Ejército y unidades antiexplosivos

Una amenaza de bomba en la Torre de Tribunales activó protocolos de seguridad. Cuatro pandilleros “de alto interés” permanecen en el edificio.

Agente K-9 inspecciona áreas de la Torre de Tribunales tras amenaza de bomba confirmada por el Organismo Judicial. (Byron Baiza)

Agente K-9 inspecciona áreas de la Torre de Tribunales tras amenaza de bomba confirmada por el Organismo Judicial. (Byron Baiza)

Autoridades del Organismo Judicial (OJ) confirmaron este martes 20 de enero la existencia de una amenaza de bomba en el edificio de la Torre de Tribunales, lo que activó el protocolo de seguridad y movilizó a unidades especializadas del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC).

Agentes K-9 inspeccionaron los diferentes niveles del inmueble en busca de algún artefacto explosivo, mientras que se solicitó el apoyo de personal experto en desactivación de bombas para descartar cualquier riesgo latente.

La alarma coincide con la presencia en el edificio de cuatro pandilleros calificados por las autoridades como “de alto interés”, lo que refuerza la hipótesis de que el incidente podría estar relacionado con alguno de ellos. No se han revelado sus nombres por razones de seguridad.

Como medida preventiva, se cerró la 21 calle y se reforzó la seguridad perimetral. Se espera que el juzgado de turno escuche a los detenidos a la brevedad, mientras continúa la inspección del edificio por parte de explosivistas del Ejército.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Amenaza de bomba en el OJ OJ de Guatemala Pandilla en Guatemala Torre de Tribunales 
