Amenaza de bomba en Torre de Tribunales moviliza al Ejército y unidades antiexplosivos

Autoridades del Organismo Judicial (OJ) confirmaron este martes 20 de enero la existencia de una amenaza de bomba en el edificio de la Torre de Tribunales, lo que activó el protocolo de seguridad y movilizó a unidades especializadas del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC).

Agentes K-9 inspeccionaron los diferentes niveles del inmueble en busca de algún artefacto explosivo, mientras que se solicitó el apoyo de personal experto en desactivación de bombas para descartar cualquier riesgo latente.

La alarma coincide con la presencia en el edificio de cuatro pandilleros calificados por las autoridades como “de alto interés”, lo que refuerza la hipótesis de que el incidente podría estar relacionado con alguno de ellos. No se han revelado sus nombres por razones de seguridad.

Como medida preventiva, se cerró la 21 calle y se reforzó la seguridad perimetral. Se espera que el juzgado de turno escuche a los detenidos a la brevedad, mientras continúa la inspección del edificio por parte de explosivistas del Ejército.