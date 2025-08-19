Analizan control telemático como medida alternativa para jóvenes en conflicto con la ley

Una mesa técnica conformada por el Organismo Judicial, el Ministerio Público (MP), el Instituto de la Defensa Pública Penal y la Secretaría de Bienestar Social (SBS) trabaja en la implementación de un sistema de control telemático para adolescentes en conflicto con la ley penal.

El objetivo es que jóvenes recluidos por delitos menores puedan optar al uso de este dispositivo, el cual —según Carlos Menchú, subsecretario de Reinserción de la SBS— no tendría costo, ya que la mayoría de internos en centros de reinserción proviene de familias con escasos recursos.

Menchú explicó que será el MP y la defensa quienes perfilen a los adolescentes que podrían recibir este beneficio. Entre los requisitos se exigirá que cuenten con un recurso familiar idóneo, que garantice su bienestar.

El secretario de la SBS, Marvin Rabanales, indicó que actualmente hay 400 adolescentes en los centros de reinserción. Aunque no precisó cifras, reconoció que muchos de ellos ya alcanzaron la mayoría de edad, pero continúan recluidos.

La SBS informó que el listado de jóvenes aptos será enviado al MP, que lo evaluará junto con un juzgado para que la medida se haga efectiva una vez se implemente el programa.

Aunque aún no hay una fecha definida para su inicio, se espera que el programa entre en funcionamiento a corto plazo.