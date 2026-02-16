Aplazan audiencia de 24 guardias del SP por caso de fuga masiva en Fraijanes 2

El Juzgado Tercero Penal aplazó este lunes 16 de febrero la audiencia de solicitud de reforma de delito y revisión de medidas de coerción contra 24 guardias del Sistema Penitenciario (SP), señalados de facilitar la fuga de 20 reos de alta peligrosidad de la cárcel Fraijanes 2.

La diligencia fue reprogramada para el 24 de febrero, luego de que los sindicados no presentaran todos los documentos de identificación requeridos.

El caso se originó tras la fuga masiva del 12 de octubre de 2025, cuando el SP confirmó que 20 integrantes de la pandilla Barrio 18, catalogados como de alta peligrosidad, se habrían evadido de la prisión, supuestamente en diferentes momentos y bajo circunstancias que aún están bajo investigación.

Desde entonces, las autoridades han desplegado centenares de allanamientos y operativos para recapturar a los prófugos. A más de tres meses del hecho, solamente una parte de los evadidos ha sido recapturada, mientras varios siguen prófugos.

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil han implicado a los guardias en el caso y, en ocasiones anteriores, la audiencia de primera declaración fue reprogramada en otras fechas por motivos similares.

La crisis derivada de la fuga también ha tenido repercusiones institucionales: hubo capturas de guardias adicionales, ligaciones a proceso por parte de los tribunales y acciones del Ministerio de Gobernación para reforzar el control en el sistema penitenciario.

