Aplazan inicio de juicio contra el cirujano Kevin Malouf por caso de lesiones culposas

El juicio contra el cirujano Kevin Malouf por un segundo caso de lesiones culposas fue aplazado este lunes 16 de marzo debido a la incomparecencia de su abogado defensor, informó el Juzgado de Primera Instancia Penal.

El debate estaba previsto en el Juzgado de Primera Instancia Penal por el delito de lesiones culposas.

La investigación señala que el caso se deriva de un procedimiento quirúrgico efectuado en noviembre del 2018.

El abogado de la víctima indicó que su patrocinado sufrió una lesión en el nervio peroneo, ubicado en la pantorrilla, lo cual le dejó una secuela irreversible.

La jueza Ruth Nohemí Vásquez aplazó la audiencia ante la ausencia del abogado del cirujano, aunque no se indicó una nueva fecha para el debate. Malouf también enfrentó a la justicia por la desaparición y muerte de su paciente Floridalma Roque, quien llegó a su consultorio para someterse a una cirugía de párpados. Según la investigación, debido a complicaciones la paciente murió y luego su cuerpo fue lanzado en un pozo en una finca de Escuintla.

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