Aplazan juicio contra siete expolicías acusados de ejecución extrajudicial por ausencia de testigos

El Tribunal de Mayor Riesgo B aplazó para el próximo 28 de julio la continuación del juicio contra siete expolicías acusados de la ejecución extrajudicial de Milton Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi, hechos ocurridos en abril de 2024 en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

Durante la audiencia de este viernes 14 de julio, de los cinco testigos citados, tres se excusaron y no comparecieron. Ante esa situación, el tribunal incorporó al debate medios de prueba documentales, los cuales fueron leídos en la sala.

Además, el tribunal recordó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que debe coordinar la presencia de un delegado para la inspección ocular programada para el 31 de julio en el inmueble donde funcionaba la sede policial. Según la acusación, en ese lugar las víctimas habrían sido sometidas a golpes y torturas.

Por el delito de ejecución extrajudicial son juzgados el exsubinspector de la Policía Nacional Civil (PNC) Edy Leonel Vásquez Rabanales, Yorleni Lisbeth Macario Ramos, Yulisa Nabely Ayala Yol, Mauricio Abraham Contreras Salán y Fredy Santiago Velásquez Pérez.

Además, Jeremías Jacobo Rojas enfrenta proceso por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y denegación de auxilio, mientras que Ángel Vásquez Sajbochol es juzgado por incumplimiento de deberes, obstaculización a la acción penal, omisión de denuncia y omisión de auxilio.

La investigación del MP

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), Milton Nelson Santamaría, ciudadano canadiense, y Eldin Leonel Choc Xi fueron capturados en abril de 2024 y posteriormente habrían sido víctimas de torturas antes de su muerte.

Durante la audiencia de primera declaración, celebrada el 13 de agosto de 2024, la Fiscalía afirmó que una de las motivaciones del crimen habría sido un acto de homofobia.

Como parte de los indicios presentados en esa audiencia, el MP reprodujo cuatro grabaciones obtenidas por un testigo que permanecía cerca del lugar donde presuntamente ocurrieron las agresiones. En uno de los audios se escucha a Choc Xi pedir ayuda.

Tras esa diligencia, el juez ligó a proceso penal al exsubinspector Edy Leonel Vásquez Rabanales por el delito de ejecución extrajudicial y le impuso prisión preventiva.

Vásquez Rabanales fue deportado a Guatemala el 5 de agosto de 2024 por autoridades de Estados Unidos, luego de ser capturado el 11 de junio de ese año en Arizona. Según las autoridades estadounidenses, ingresó de forma irregular a ese país cuando ya era buscado en Guatemala por su presunta participación en la muerte de ambas víctimas.

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