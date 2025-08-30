Aprehenden de nuevo a “El Skinny”, supuesto gatillero de una pandilla con historial delictivo desde 2016

Roberto “V”, alias El Skinny, fue detenido nuevamente este sábado 30 de agosto por agentes de la Comisaría 32, en un operativo efectuado en la aldea Agua Blanca, Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que el capturado, de 26 años, tenía una orden de aprehensión vigente por portación ilegal de arma de fuego de uso civil y/o deportiva, emitida en abril del 2025 por un tribunal de sentencia de Guatemala.

Esta es la tercera vez que El Skinny es detenido por el mismo delito. La primera ocurrió en el 2016, cuando fue vinculado a la portación ilegal de armas. En esa ocasión permaneció bajo prisión hasta el 2019. Durante su reclusión en el centro juvenil Las Gaviotas, en el 2017, se le relacionó con una revuelta interna, motivo por el cual también se le atribuyó el delito de motín de presos.

Posteriormente, en el 2020, volvió a ser aprehendido por portación ilegal de arma de fuego, pero fue beneficiado de inmediato con una medida sustitutiva que le permitió recuperar su libertad.

De acuerdo con unidades de investigación policial, El Skinny es integrante de la mara 18 y ostenta el rango de gatillero. También se le atribuye la coordinación de cobros de extorsión en distintos sectores de la Ciudad de Guatemala, actividades que las autoridades vinculan a estructuras criminales que operan desde centros de detención.

La PNC indicó que, tras su captura, el detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para continuar el proceso penal en su contra.

