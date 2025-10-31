Arévalo acusa al fiscal Rafael Curruchiche de abuso de autoridad y presenta querella penal

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este viernes 31 de octubre una querella penal, en calidad de ciudadano, contra Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), a quien señala de varios delitos al haber solicitado el retiro de su antejuicio.

La acción legal, anunciada por el mandatario el jueves, fue interpuesta ante el Juzgado de Paz de turno por los presuntos delitos de abuso de autoridad, revelación de secretos, resoluciones violatorias de la Constitución, infracción de privilegio, obstrucción de justicia y tráfico de influencias, según informó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

Arévalo de León indicó durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura que emprendería acciones legales contra Curruchiche por considerar que actuó fuera del marco legal.

Lo anterior, tras la solicitud del Ministerio Público de retirar el derecho de antejuicio al presidente y a la vicepresidenta, Karin Herrera, a quienes se acusa de presuntos vínculos con la reciente fuga masiva de reos de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II.

“Este nuevo antejuicio que han solicitado es una ridiculez. Es un caso ridículo más, es un ejemplo perfecto del tipo de medidas espurias que constituyen este tipo de intentos de desestabilización del poder por medio de la acción judicial, que se llama ‘lawfare’, que se está llevando a cabo en distintos países y lugares”, afirmó el mandatario.

Las autoridades del Ministerio Público, cuya cúpula está sancionada por la Unión Europea y Estados Unidos por señalamientos de corrupción, han promovido al menos cinco solicitudes similares contra Arévalo de León desde 2023, sin éxito hasta ahora.

El último intento de la Fiscalía, planteado el pasado miércoles 29 de octubre, argumenta un supuesto delito de incumplimiento de deberes por la fuga de 20 pandilleros de Fraijanes II, al sureste de la Ciudad de Guatemala. Por este caso, han sido capturados 24 agentes del Sistema Penitenciario.

La querella se presenta en medio de un ambiente de alta tensión institucional, donde el Ministerio Público insiste en vincular al presidente con la evasión carcelaria, mientras que Arévalo de León ha acusado a la fiscal general, María Consuelo Porras, de ser una “enemiga de la patria”.

