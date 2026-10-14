Asesinato de policías en zona 18: Tribunal ordena reforzar protocolos de seguridad de agentes tras condena contra Kevin Castellanos

Durante la audiencia de reparación digna este 14 de octubre, el Tribunal de Mayor Riesgo A ordenó colocar una placa de reconocimiento en honor a dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que murieron durante un ataque armado ocurrido el 18 de enero en la colonia El Limón, zona 18 de la capital. Además, ordenó reforzar los protocolos de seguridad de los agentes.

Por la muerte de ambos agentes fue condenado Kevin Castellanos, señalado de pertenecer a la pandilla del Barrio 18, quien recibió una sentencia de 79 años y cuatro meses de prisión tras ser declarado culpable del doble crimen.

El hecho ocurrió en enero, cuando se registraron ataques contra la PNC luego de que las autoridades retomaran el control de tres prisiones donde se habían producido motines.

Como parte de su resolución de este miércoles 14 de octubre, el Tribunal de Mayor Riesgo A ordenó al Ministerio de Gobernación (Mingob) colocar una placa de reconocimiento en la subestación policial de la colonia El Limón, en honor a los agentes Diana Rosmery Chávez y Juan Antonio Paredes, quienes murieron en cumplimiento de su deber.

El tribunal también ordenó al Mingob reforzar los protocolos de seguridad de los agentes de la PNC y fortalecer la inteligencia policial en áreas con altos índices de criminalidad, especialmente donde hay presencia de pandillas.

Además, dejó abierta la vía civil para que los familiares de las víctimas puedan solicitar una reparación digna, debido a que no comparecieron al debate. Por lo tanto, si consideran necesario reclamar una compensación económica, deberán hacerlo por esa vía.

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Finalmente, el tribunal declaró sin lugar la petición planteada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), que había solicitado el pago de Q90 mil 704 a favor del Estado.

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