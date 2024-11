Así está regulada en la ley la colaboración del MP con la PNC

Durante la conferencia de prensa que el presidente Bernardo Arévalo dio la noche del domingo, advirtió que no permitirá que la Policía Nacional Civil (PNC) ejecute órdenes ilegales del Ministerio Público (MP). Sin embargo, fuentes de la institución policial afirman que es difícil tener esos controles, cuando solo cumplen con ejecutar allanamientos y capturas, "sin saber el lugar y contra quienes".

“Nuestro gobierno no permitirá que la fuerza pública ejecute órdenes ilegales provenientes de un MP criminalizador y arbitrario. Implementaremos un procedimiento para asegurar que toda orden sea ejecutada de acuerdo a la constitución y la ley”, dijo el mandatario la noche del pasado domingo 17 de noviembre.

Aunque durante la conferencia se le repreguntó al mandatario si eso implicaba que la fuerza policial no cumplirá ciertas órdenes, nuevamente dijo que este proceso asegurará que las órdenes que se impartan a la fuerza pública sean “estrictamente dentro del orden constitucional establecido”, sin más detalles.

Según lo que dice la ley orgánica del MP, a este ente investigativo le compete la persecución penal, promover acciones legales contra los responsables de delitos y dirigir la investigación criminal a través de los fiscales designados, quienes deben coordinar con la PNC la recolección de evidencia y detención de sospechosos.

Mientras que el Ministerio de Gobernación, como parte del Organismo Ejecutivo, debe supervisar a la PNC; dentro de sus responsabilidades debe proveer los recursos y personal necesarios para asistir al MP.

El Código Procesal Penal es el documento legal que regula la relación entre el MP y las fuerzas de seguridad, y menciona que la PNC actúa bajo las órdenes del MP en los procesos de investigación de delitos.

Solo cumplen

Según mandos de la PNC que prefirieron no ser citados, al asegurar que el Mingob les dio la orden de no pronunciarse al respecto, es difícil tener control para saber qué órdenes son legales y cuales ilegales, puesto que el MP solo hace la solicitud para pedir determinado número de agentes para que apoyen en operativos, pero no se les informa de que casos se trata.

"Nos dijeron que no teníamos que pronunciarnos, pero el MP solo pide personal, dicen que quieren tantos agentes frente al MP a cierta hora para llevar a cabo diligencias judiciales, y la PNC siempre dice que sí, sin saber de qué se trata, ni dónde ”, afirmó un mando policial.

Otro agente policial dijo que "se supone que todos los allanamientos son legales, pero cuando hay cosas políticas de por medio es cuando surgen este tipo de problemas".

El MP y la PNC, según acuerdos y leyes, deben tener intercambio de información sobre determinadas investigaciones.

El mando policial coincide en que hay unidades de la PNC que también hacen investigaciones, como la unidad antinarcótica, y con base en los resultados que tienen piden al MP que gestione las órdenes de allanamientos y capturas.

"Son casos en los que la PNC sí cuenta con información de donde serán los operativos y capturas", afirmó.

La Constitución Política de Guatemala establece que el MP es autónomo en sus funciones, mientras que el Mingob es responsable del manejo administrativo y operativo de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la colaboración debe garantizar que no se violen derechos y que se respete el debido proceso.

El MP también tiene a su cargo el uso de métodos especiales de investigación como vigilancia y escuchas telefónicas, mientras que la PNC provee de soporte logístico y operativo