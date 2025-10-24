Así fue la captura de “El Enano”, presunto líder del Barrio 18, en operativo por fuga de Fraijanes 2

Las acciones para recapturar a 16 de los 20 integrantes del Barrio 18 que se fugaron de la cárcel Fraijanes 2 han derivado en otras detenciones relevantes. Este vienes 24 de octubre, fue capturado en Coatepeque, Quetzaltenango, Mario “S”, alias “El Enano”, señalado como presunto cabecilla de la clica Little Sayco Criminals de esa pandilla.

La aprehensión ocurrió en un inmueble de la colonia Magnolias, zona 6 de Coatepeque, y estuvo a cargo de agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con la Fiscalía Distrital de Coatepeque.

Según el reporte oficial, “El Enano” tenía en su poder una bolsa con cocaína y un teléfono celular que podría estar vinculado con casos de extorsión. Lo señalan de ser sicario de esa organización criminal.

“El Enano”, de 39 años, originario de Mixco, recuperó su libertad el 5 de agosto del 2025, tras cumplir dos condenas por homicidio y homicidio en grado de tentativa.

Aunque “El Enano” no figura entre los 20 fugados de Fraijanes 2, su detención ocurrió en el marco de los operativos fronterizos y regionales desplegados para localizar a los cabecillas evadidos.

El Ministerio de Gobernación informó que estos operativos se mantendrán y que la colaboración internacional será clave. Este viernes, el gobierno solicitó oficialmente apoyo técnico al Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) para reforzar las tareas de inteligencia.

La fuga del 12 de octubre, calificada como “inaceptable” por autoridades de Estados Unidos, provocó la destitución de los altos mandos de seguridad por parte del presidente Bernardo Arévalo. Desde entonces, las fuerzas de seguridad han intensificado los allanamientos y capturas en distintos puntos del país.

Ya había cumplido dos condenas por homicidio y homicidio en grado de tentativa.



Se ampliará. pic.twitter.com/pjilDh3aLf — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 24, 2025

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

