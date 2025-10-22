Asiste al velorio de su primo y es capturado por ser el principal sospechoso de su muerte

José P., de 19 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mientras participaba en el velorio de su primo, a quien presuntamente habría causado la muerte con un disparo de rifle de viento, se informó este miércoles 22 de octubre.

La aprehensión se ejecutó en una vivienda ubicada en la zona 1 de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, donde familiares y vecinos velaban al menor fallecido, de 13 años.

Según el Ministerio Público (MP), la detención se realizó en coordinación con investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado de Antigua Guatemala.

El hecho que originó la captura ocurrió el martes pasado, cuando el adolescente fue trasladado por los Bomberos Municipales Departamentales a un hospital, donde falleció. En un inicio se reportó que había caído del techo de una vivienda, pero los médicos confirmaron que tenía una herida en el tórax, posiblemente causada por un proyectil disparado con arma de gas comprimido.

Durante el velorio, fiscales y agentes embalaron un rifle que se encontraba en el inmueble, el cual habría sido utilizado en el ataque.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho. Mientras tanto, José P. fue trasladado a un juzgado de turno para dilucidar su situación legal.

Voz ciudadana

El caso generó amplia discusión en plataformas digitales. Decenas de usuarios se pronunciaron sobre el peligro de las armas de aire comprimido y la tragedia que marcó a una familia.

“Es un rifle G Magnum Gamo... con cámara Nitro Pistón. Deja el mismo orificio que un arma calibre 22. Debería considerarse letal, no un juguete”, escribió en Facebook Jorge Isai Mejía Monterroso.

Agregó: “Creo que subestimó la letalidad del arma. Esas son para cacería menor, no para andar jugando a los tiritos”.

Además, Érick Juárez escribió en la misma red social: “Qué lamentable. No creo que este patojo quisiera hacerle daño a su primo. Esto fue un accidente”.

“Sigan comprándoles juguetitos a sus hijos... Una gran tragedia: uno muerto, el otro preso. Muy lamentable”, comentó RH Nativa Maya

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

En un trabajo coordinado entre policías de la comisaría 74 e investigadores de la DEIC fue capturado José “N”, de 19 años, en la zona 1 de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, por el delito de homicidio, según la orden de emitida hoy 22 de octubre por un juzgado de Antigua Guatemala pic.twitter.com/HgeAKtpZRc — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 22, 2025



