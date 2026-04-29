Audiencia de Jose Rubén Zamora se reprograma para el 28 de mayo por trámite legal sin resolver

El juez Maximino Morales aplazó la audiencia intermedia del periodista Jose Rubén Zamora debido a una recusación pendiente que debe resolver la Sala Tercera de Apelaciones. La nueva audiencia se programó para el 28 de mayo próximo, informaron este miércoles 29 de abril fuentes judiciales.

La suspensión obedece a que está pendiente de resolverse una recusación planteada por Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, contra el juez Érick García, el juez Mario Hichos y el personal del Juzgado Segundo.

La resolución debe ser emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, presidida por el magistrado Alejandro Prado.

El juez Maximino Morales señaló que, si se entra a conocer la investigación, esta podría quedar sin efecto, según lo que resuelva la Sala.

“Por un lado me siento frustrado, a pesar de que el juez que está viendo mi caso ha sido muy serio (…) este caso fue fabricado de una manera tan ridícula que en cuanto lean la presentación seguramente se va a desmoronar y ya solo me va a quedar el que sí es juicio, porque en este solo tuve primera audiencia y hace tres años debí haber tenido lo que ahora está para fin de mes y creo que el señor juez es muy serio y la vamos a tener este mes”, dijo Zamora.

Además, Zamora se pronunció respecto de la detención de los cabecillas indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán y del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, quienes, según dijo, “están secuestrados por el Estrado”.

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