Aumenta contrabando de cigarrillos hacia Guatemala

El contrabando de cigarrillos hacia Guatemala aumentó en "niveles récord", según una investigación de la firma Research Network (TRN), efectuada durante el tercer trimestre de este año. Esa es una firma especializada en servicios de investigación, consultoría y estudios basados en datos.

El informe destaca que el contrabando de cigarrillos en Guatemala alcanzó niveles máximos, debido a que el mercado ilegal del tabaco este año representó el 24.7 % de todos los productos que ingresan al país en forma ilegal.

Dicho incremento también equivale a un crecimiento de casi seis puntos respecto del 2023. Con estas cifras se revela que uno de cada cuatro cigarrillos que ingresan a Guatemala son de contrabando. En el mismo período del año anterior, este delito representó un 19 % , por lo que este año aumentó en 5.7 puntos.

La estadística se obtuvo este año y es la cifra más alta desde el 2020, cuando el mercado ilegal del tabaco se calculó en un 37.3 %. En el 2021 fue del 22 %; en el 2022, de 20.2%, y en el 2023, de 19 %.

No obstante, los estudios confirman un repunte significativo este año.

Daños

El documento recalca que el contrabando de cigarrillos no solo es perjudicial para el Estado de Guatemala, sino también para los consumidores, ya que los fabricantes no respetan las regulaciones locales y pueden contener ingredientes no aptos para el consumo humano.

Durante este año, la investigación identificó 30 marcas ilegales de cigarrillos de contrabando en Guatemala. Entre las más consumidas se encuentran Time, Modern y Pine, que son fabricadas en Corea del Sur y China.

Los investigadores explican que este aumento refleja la creciente presencia de productos ilícitos en el país, que no cumplen con las normas establecidas por el Ministerio de Salud, que exige empaques con advertencias obligatorias y otras regulaciones aplicables a las marcas legales.

Reiteraron que la característica de estos productos de contrabando es que se venden a precios más bajos que los cigarrillos que cumplen con la legislación vigente.

Según el estudio efectuado en 2024, Guatemala, Jutiapa, Petén, Quiché, Sololá y Totonicapán registraron la mayor venta y consumo de cigarrillos de contrabando. Los resultados se basan en una muestra de tres mil paquetes y cuatro mil 500 colillas recolectadas de manera proporcional en todo el país.

Recaudación

Muriel Ramírez, coordinadora de la Comisión para la Defensa del Comercio Formal (Codecof), adscrita a la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), refirió que el aumento de casi seis puntos porcentuales en el comercio ilícito de cigarrillos durante el último año debe ser una alerta para las autoridades y la ciudadanía, si se toma en cuenta que en años anteriores las cifras de contrabando habían disminuido de manera considerable.

Ramírez agregó que, además de las consecuencias de este producto ilegal en la seguridad y la salud, afecta gravemente la recaudación fiscal del Estado.

"En Centroamérica estamos observando cómo este fenómeno está vinculado a redes transnacionales de crimen organizado. Según investigaciones realizadas en países vecinos, se ha identificado que algunos grupos narcotraficantes están utilizando el contrabando de cigarrillos como una fuente de financiamiento para sus operaciones ilícitas", advirtió.

Temporada

Luis Mazariegos, coordinador del Observatorio Contra el Contrabando (OCC), de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), dijo que el aumento en el contrabando de cigarrillos tiene dos causas: la temporada y la mejora en los precios de transporte marítimo.

"En verano aumenta el consumo de ciertos alimentos y bebidas. Lo mismo sucede entre noviembre y diciembre, cuando hay un repunte en la venta de alimentos, bebidas alcohólicas y cigarrillos. Entonces aumenta el contrabando de estos productos", afirmó.

En cuanto a las razones por las cuales el contrabando de cigarrillos y otros productos disminuyó en años anteriores, Mazariegos explicó que después de la pandemia aumentó el costo del transporte marítimo desde otros continentes, por lo que se comenzaron a consumir productos de contrabando provenientes de EE. UU. y Centroamérica.

Sin embargo, los costos del flete marítimo han mejorado y eso propicia que de nuevo el contrabando de productos aumente desde países asiáticos, que los ofrecen a precios más bajos.

Mazariegos explicó que los barcos con productos de contrabando provenientes de Asia atracan en Panamá y posteriormente la mercadería se transporta en barcos pequeños hacia los puertos de Belice o Izabal, o vía terrestre, desde Honduras.

"Por esa razón es que la mayoría de los decomisos de productos de contrabando se hace en puertos", indicó Mazariegos.