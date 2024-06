Autoridades del Instituto de Fomento Municipal (Infom) informaron que fueron objeto de amenazas de muerte, las cuales llegaron a la institución de forma escrita, un hecho que fue condenado por el presidente Bernardo Arévalo, quien ordenó al Ministerio de Gobernación que profundice en la investigación.

Las amenazas en contra de las máximas autoridades y el cuerpo de seguridad del Infom llegaron el pasado 27 de junio de forma escrita a las instalaciones de la institución, se informó por medio de un comunicado de prensa.

“La Junta Directiva y la Gerencia rechazan las amenazas de muerte recibidas el día de hoy -jueves- y reafirman su compromiso con la transparencia y el desarrollo de las Municipalidades”, detalla el comunicado del Infom.

El documento agrega: “La Presidencia del Infom y la Gerencia condenan enérgicamente este tipo de acciones que buscan intimidar a todo el personal de la Institución. Estos actos cobardes han sido denunciados a las autoridades respectivas y se deducirán responsabilidades ante la ley”.

En el documento el Infom reitera que seguirán trabajando “incansablemente por la transparencia del gasto público” y por la implementación de reformas necesarias en la institución.

“EI Infom no se dejará amedrentar por amenazas y seguirá adelante con su misión de fortalecer el poder local y promover el desarrollo municipal integral”, concluye la misiva.

Se trató de conocer la opinión de Karin Slowing Umaña, presidenta de la junta directiva del Infom, respecto a las amenazas y si estás se refieren a algún caso en específico, pero no respondió las llamadas hechas a su teléfono celular.

Ordena investigación

Ante las amenazas contra funcionarios del Infom, el presidente Bernardo Arévalo se pronunció en redes sociales y condenó esas acciones.

“Condeno enérgicamente las amenazas dirigidas al personal del @infom_guatemala. Todo mi respaldo a @karin_slowing_u y su equipo en su valiente lucha contra una minoría corrupta. He ordenado al @mingobguate investigar a fondo estos actos cobardes. No están solos y no cederemos”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Se consulto a Presidencia si tenían registró de otros casos de amenazas en contra de funcionario, pero se centraron en el caso del Infom, al hacer referencia sobre la investigación por parte del Ministerio de Gobernación.

“El Infom presentó ya la denuncia a donde corresponde y Ministerio de Gobernación ya inició proceso de investigación”, señaló el Ejecutivo.

El Ministerio Público por su parte informó que ninguna fiscalía ha recibido alguna denuncia respecto a ese caso.

“Por el momento no ha ingresado ninguna denuncia a la Institución sobre el tema al cual hace referencia”, respondió el MP.