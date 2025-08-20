Autoridades incautan Q70 mil, armas y artículos electrónicos durante operativos en Zacapa

Una serie de diligencias lideradas por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio dejó como resultado preliminar la incautación de nueve armas de fuego, siete teléfonos celulares, una tarjeta SIM, un vehículo, 67 municiones y Q70 mil en efectivo.

La operación se realizó en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), en el Centro de Atención Preventiva para Hombres y Mujeres Los Jocotes, en Zacapa.

Durante los allanamientos también fue detenida Lorena “N”, de 20 años, quien tenía vigente una orden de aprehensión por rebeldía, derivada de un proceso por caso especial de estafa. La aprehensión ocurrió en un juzgado de Jalapa.

Según reportes de la PNC, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) decomisaron Q65 mil 500, siete pistolas, un rifle y una escopeta automática, durante operativos ejecutados en Zacapa y Chiquimula. También fueron incautados siete teléfonos celulares y un vehículo tipo pickup, placas P-454GTG.

Además, durante una requisa efectuada en el centro de detención de Los Jocotes se localizaron diversos objetos: 26 televisores, 12 refrigeradoras, 13 bocinas, cuatro ventiladores, tres aparatos de sonido, dos caminadoras, dos cafeteras, dos hornos de microondas, dos consolas de videojuegos y un “buffer”.

Las autoridades también hallaron cinco chips, dos teléfonos celulares, Q13,589.60 en efectivo, US$10 y cinco pesos mexicanos. Todo quedó bajo resguardo del Ministerio Público (MP) y servirá como evidencia en investigaciones por muertes violentas de mujeres.

