Autoridades incautan Q70 mil, armas y artículos electrónicos durante operativos en Zacapa

Justicia

Autoridades incautan Q70 mil, armas y artículos electrónicos durante operativos en Zacapa

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio reporta la detención de una mujer y el decomiso de armas, dinero y aparatos electrónicos tras varios allanamientos.

|

Fiscales embalan electrodomésticos decomisados en el centro preventivo de Los Jocotes. (Foto Prensa Libre: MP)

Fiscales embalan electrodomésticos decomisados en el centro preventivo de Los Jocotes. (Foto Prensa Libre: MP)

Una serie de diligencias lideradas por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio dejó como resultado preliminar la incautación de nueve armas de fuego, siete teléfonos celulares, una tarjeta SIM, un vehículo, 67 municiones y Q70 mil en efectivo.

La operación se realizó en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), en el Centro de Atención Preventiva para Hombres y Mujeres Los Jocotes, en Zacapa.

Durante los allanamientos también fue detenida Lorena “N”, de 20 años, quien tenía vigente una orden de aprehensión por rebeldía, derivada de un proceso por caso especial de estafa. La aprehensión ocurrió en un juzgado de Jalapa.

Según reportes de la PNC, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) decomisaron Q65 mil 500, siete pistolas, un rifle y una escopeta automática, durante operativos ejecutados en Zacapa y Chiquimula. También fueron incautados siete teléfonos celulares y un vehículo tipo pickup, placas P-454GTG.

Además, durante una requisa efectuada en el centro de detención de Los Jocotes se localizaron diversos objetos: 26 televisores, 12 refrigeradoras, 13 bocinas, cuatro ventiladores, tres aparatos de sonido, dos caminadoras, dos cafeteras, dos hornos de microondas, dos consolas de videojuegos y un “buffer”.

Las autoridades también hallaron cinco chips, dos teléfonos celulares, Q13,589.60 en efectivo, US$10 y cinco pesos mexicanos. Todo quedó bajo resguardo del Ministerio Público (MP) y servirá como evidencia en investigaciones por muertes violentas de mujeres.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Cárcel Los Jocotes Casos de femicidio en Guatemala Femicidios en Guatemala MP de Guatemala PNC de Guatemala Sistema Penitenciario de Guatemala Zacapa 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre