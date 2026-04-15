Autoridades localizan a 20 menores en posibles casos de trabajo infantil en Antigua Guatemala

Un total de 20 niñas, niños y adolescentes fueron localizados en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, en posibles situaciones de trabajo infantil, según informaron este miércoles 15 de abril autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

El hallazgo se produjo tras denuncias difundidas en redes sociales sobre presuntas vulneraciones a los derechos de la niñez. A partir de estos señalamientos, la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia (PNA) coordinó un operativo interinstitucional en el que participaron la Policía Nacional Civil, la Municipalidad de Antigua Guatemala, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

De acuerdo con la información oficial, los menores realizaban actividades en distintos puntos de la ciudad colonial, lo que los exponía a riesgos y condiciones que podrían afectar su seguridad y desarrollo. Las denuncias también señalaban que algunos eran obligados por sus progenitores a efectuar ventas en la vía pública.

Durante la intervención, personal especializado llevó a cabo acciones de constatación y protección. Los 20 menores, cuyas edades oscilan entre 1 y 17 años, fueron evaluados por personal de la PNA para determinar su situación.

Como resultado del operativo, 19 de los menores fueron reintegrados con su familia ampliada, mientras que un adolescente de 16 años fue remitido ante un juez competente, quien deberá definir las medidas de protección correspondientes.

Las autoridades indicaron que darán seguimiento a los casos para evitar que los menores vuelvan a ser expuestos a este tipo de situaciones. Asimismo, señalaron que continúan las gestiones legales y sociales orientadas a la restitución plena de los derechos de la niñez y la adolescencia.

La PGN reiteró que estas acciones buscan promover condiciones de vida adecuadas para los menores, mediante su protección en núcleos familiares y el acompañamiento de instituciones estatales y organizaciones sociales.

Las autoridades también hicieron un llamado a la población a denunciar posibles casos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes en Sacatepéquez, a través de los números telefónicos habilitados para ese fin.