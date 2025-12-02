Autorizan ausencia laboral para que empleados del Organismo Judicial reciban regalo navideño

Los trabajadores afiliados al Sindicato del Organismo Judicial (OJ) podrán ausentarse de sus labores el viernes 12 de diciembre para recoger un obsequio navideño, como parte de los beneficios establecidos en el pacto colectivo.

La autorización fue oficializada por medio de una circular emitida el 18 de noviembre por la presidencia del Organismo Judicial. En el documento se aprueba la solicitud del sindicato para conceder una licencia con goce de salario a sus agremiados, en sustitución de la tradicional convivencia de fin de año.

Sin embargo, la circular establece que esta ausencia no podrá afectar la realización de audiencias ni otras diligencias judiciales ya programadas, las cuales deberán desarrollarse sin excepción.

Esta medida busca mantener el cumplimiento de las obligaciones judiciales sin privar a los empleados del beneficio contractual.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

