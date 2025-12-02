Autorizan ausencia laboral para que empleados del Organismo Judicial reciban regalo navideño

Justicia

Autorizan ausencia laboral para que empleados del Organismo Judicial reciban regalo navideño

El Organismo Judicial autorizó que los trabajadores afiliados a su sindicato se ausenten el 12 de diciembre para recoger un regalo navideño, sin afectar las audiencias ya programadas.

y

|

time-clock

Organismo Judicial

Organismo Judicial y Torre de Tribunales de Guatemala. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

Los trabajadores afiliados al Sindicato del Organismo Judicial (OJ) podrán ausentarse de sus labores el viernes 12 de diciembre para recoger un obsequio navideño, como parte de los beneficios establecidos en el pacto colectivo.

La autorización fue oficializada por medio de una circular emitida el 18 de noviembre por la presidencia del Organismo Judicial. En el documento se aprueba la solicitud del sindicato para conceder una licencia con goce de salario a sus agremiados, en sustitución de la tradicional convivencia de fin de año.

Sin embargo, la circular establece que esta ausencia no podrá afectar la realización de audiencias ni otras diligencias judiciales ya programadas, las cuales deberán desarrollarse sin excepción.

Esta medida busca mantener el cumplimiento de las obligaciones judiciales sin privar a los empleados del beneficio contractual.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cuatro años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Descansos por navidad en el OJ Navidad 2025 Organismo Judicial 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS