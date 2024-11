Avanza reglamento para insolvencias: PGN entregaría resolución a Mineco la próxima semana

Declararse insolvente en Guatemala podría ser una realidad en los próximos meses, ya que las reglas para la Ley que fue aprobada en 2022 está por quemar un nuevo hito.

Según Luis Joel Recancoj, director de Consultoría de la Procuraduría General de la Nación (PGN),se trasladará la otra semana al Ministerio de Economía (Mineco) el dictamen jurídico respectivo. Valeria Prado, viceministra de Asuntos Registrales del Mineco, confirmó a Prensa Libre que aproximadamente hace un mes y medio fue enviado a la PGN para su revisión luego de cambios realizados a partir de petición de esta institución.

La Ley de Insolvencias, también conocida como el Decreto 8-2022 estipula la creación de un reglamento que no se ha podido aplicar porque no se había elaborado desde la administración pasada.

Según Prado, el reglamento se elaboró en una primera redacción hace aproximadamente seis meses y fue enviado a la PGN para su revisión y aprobación. A partir de esto, Prado recalcó que la Procuraduría envió de regreso el reglamento con diversos cambios a realizar, los cuales se hicieron y se volvió a enviar a la espera de un dictamen favorable.

Recancoj explicó que al ingresar el expediente, se realizó un análisis de cómo se respondió a cada una de las consideraciones que se habían enviado por parte de la PGN y que luego deben enviarle el documento a él para que se otorgue el visto bueno al dictamen jurídico. “En este momento toca dar el dictamen y luego enviarlo al Ministerio (...) La próxima semana yo estaré trasladando el expediente a Mineco”, aseguró Recancoj.

Cambios solicitados

Según Recancoj, en la PGN lo que se realiza es el análisis de la legalidad en la forma en la que se conformó el expediente administrativo. Añade que lo que buscan desde la institución es que el expediente cuente jurídicamente con todas las condiciones para que luego se pueda trasladar a la Presidencia para la firma y entrada en vigencia.

Prado expresó que uno de los cambios fue sobre el ámbito financiero. “Hubo que incorporar observaciones y recomendaciones proferidas por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, las que se analizaron por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y por la dependencia Financiera correspondiente”, expresó la viceministra.

Además de esto, se corrigieron aspectos relacionados con la vía recursiva entre los cuales se encontraba incluir dictámenes concluyentes técnicos y jurídicos, constancias de simplificación de trámites de acuerdo con la ley y revisar que no entrara en conflicto con otra normativa vigente.

La viceministra aseguró que los cambios que se realizaron son válidos, puesto a que el reglamento se inició desde antes de su gestión y se centraban en la exposición de motivos y algunos temas legales que “si hacían sentido”.

A partir de esto, Prado expresó que esperaría que la PGN no solicitara nada adicional a lo que ya se había pedido con anterioridad. “Lo lógico es que ya me entregaran un dictamen favorable porque yo hice las modificaciones que ellos me requirieron”, mencionó la viceministra.

Ana Isabel Antillón, coordinadora de Certeza Jurídica de la iniciativa de Guatemala No Se Detiene, pronunció que a partir de este instrumento, el Organismo Judicial también podrá proceder a crear los juzgados especializados en esta materia, además del registro de administradores concursales, entidad que sería parte del Mineco y atendería los temas relacionados a insolvencias. "Entonces para que realmente el mecanismo funcione, necesitamos tener el reglamento, tener el registro de administradores concursales y los juzgados especializados en el OJ”, señaló Antillón.

Vigencia del reglamento

Para Prado, el reglamento debería entrar en vigencia lo antes posible. La viceministra aseveró que no debería pasar del primer semestre de 2025 sin la vigencia de este reglamento. “Se sale un poquito de mi competencia porque dependo de la PGN. Pero la PGN debiera resolver lo antes posible”, pronunció la viceministra.

Antillón recordó que de acuerdo con los plazos de ley, la creación de este reglamento ya se encuentra atrasada, por lo que los instrumentos legales deberían estar lo antes posible para poder poner a funcionar dicha normativa de insolvencias.

Por otro lado, Prado señaló que recientemente no se ha tenido una conversación con los de la PGN. En la misma línea, Recancoj mencionó que a nivel institucional, cuentan con 20 días hábiles para dar el informe según las normas y procedimientos.

Para la conformación de este reglamento no solo se cuenta con la participación del Mineco, y la PGN, sino también de la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Finanzas en el momento en el que se cree el registro. Y para todas estas instituciones, Antillón aseguró que el tema de insolvencias debería ser colocado como prioritario.