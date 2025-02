Baja estatura: el reflejo e impacto silencioso en las fuerzas de seguridad

Aunque la desnutrición puede pasar desapercibida durante la niñez, sus efectos persisten y se hacen evidentes en la etapa adulta, especialmente en la baja estatura. Esto tiene un impacto en los servicios públicos como el ejército y la Policía Nacional Civil (PNC). En esta última incluso se han modificado requisitos para garantizar el cumplimiento de sus funciones.

Guatemala es el país con la menor estatura promedio en Latinoamérica, por lo que enfrenta desafíos en el acceso a oportunidades laborales y en el desempeño de los servicios públicos, según la Alianza por la Desnutrición de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

En el reciente proceso de reclutamiento para nuevos agentes de la PNC el proceso fue difícil, debido a que la institución policial recibió 27 mil solicitudes a nivel nacional, algo que las autoridades policiales calificaron de positivo y "sin precedentes", al argumentar que la inscripción masiva se debió a la modificación de requisitos en el nivel académico y en la talla de estatura.

Para ingresar a la academia, la estatura mínima para hombres quedó en 1.55 metros y 1.53 metros en mujeres, anteriormente era de 1.60 y 1.55 respectivamente. Esto significa que un aspirante hombre puede ingresar con la estatura que años atrás se le exigía a la mujer.

En declaraciones anteriores, el director de la PNC, David Custodio Boteo, indicó que se determinó que hay departamentos con alta demanda de aspirantes, pero no ingresaban por su baja estatura, por lo que se tomó la decisión de modificar ese requisito.

Edna Morales, presidenta de la Alianza por la Desnutrición de Fundesa, sostiene que la baja estatura en los departamentos no es más que el reflejo de la desnutrición que se refleja en la mitad de la población, y que puede ser un obstáculo para acceder a ciertas oportunidades o cumplir funciones.

"Si la mitad de nuestra gente crece con desnutrición tiene repercusión en el resto de la vida. La desnutrición no solo afecta en la niñez, de adulto se puede nutrir, pero la talla ya no se puede corregir si no gana los centímetros necesarios en los primeros cuatro años de vida", precisó.

Morales reitera que Totonicapán, Sololá y departamentos del occidente son los que más casos de desnutrición presentan, pues siete de cada 10 menores de cinco años la padecen. Sin embargo, enfatiza que el 25% de los niños del área metropolitana también padece desnutrición y no es por la falta de alimentos, sino por "hábitos de crianza".

"La desnutrición nos limita como personas, es por allí es que tiene efecto en los policías, en las enfermeras y trabajadores de cualquier sector. Esas profesiones tienen que tener vocación, porque su baja estatura puede ser limitante, pero si ellos tienen la vocación no será así", refirió.

Añadió que los maestros son los mejores testigos de la desnutrición, porque en las comunidades los menores tienen dificultades de aprendizaje y prefieren hacer las tareas de campo.

"Guatemala es el país con más desnutrición crónica de toda América latina, entonces somos los más bajos de estatura en el continente y los sextos en el mundo, pero lo más importante no es eso, sino tener todo el potencial, las capacidades con las que crecemos", subrayó.

Estatura modificada

Una de las estrategias que según el Ministerio de Gobernación implementó en el 2024 para aumentar la cantidad de nuevos uniformados fue modificar el requisito de la estatura y acercarse a las autoridades indígenas y gobernadores para que les ayuden a fomentar en las comunidades la importancia de involucrarse en la seguridad nacional.

Una de las críticas constantes de los guatemaltecos recae en que los agentes de la PNC no tienen el porte y la preparación física para enfrentar a los delincuentes en un combate cuerpo a cuerpo. Los argumentos provienen de los videos que en años anteriores circularon en redes sociales, en los que se evidencia cuando han sido dominados por los maleantes.

Para el ex viceministro de Gobernación, Mario Mérida, la baja estatura no solo es por desnutrición, sino de genética ancestral que viene desde la existencia de los mayas. Mérida dice que la desnutrición y baja estatura es un problema en la PNC que se puede solucionar con mejorar las capacidades en defensa personal.

"Es un tema antropológico. Los guatemaltecos que miden 1.65 están dentro del nivel normal, de esa medida para arriba ya es extraordinario", precisa.

Mérida agrega que la complexión del personal en la Policía también tiene que ver con la alimentación que recibe, al considerar que no es la misma que se recibe en el ejército, donde según el experto, se otorga de acuerdo al peso y estatura del militar.

"En la Policía Nacional Civil el agente paga su comida. Ahora hay comisarías que tienen acceso a alimentos pero no se sabe si las raciones están diseñadas por una nutricionista de acuerdo a las necesidades físicas del personal", explicó.

Añade que en algunas comunidades indígenas han predominado los genes étnicos de la "época de la conquista" y eso tiene relación con el peso y altura de la persona, y por consiguiente genera un impacto genético.

A pesar de que en el ejército guatemalteco también se refleja la desnutrición por los departamentos de donde provienen, Mérida refiere que tienen una organización "matriz" que permite evaluar permanente a los soldados para obtener ascensos.

"Para ascender deben tener un determinado perfil de salud, físico y académico. El que tiene sobrepeso no es promovido al rango siguiente. La PNC no tiene ese nivel de organización", señala.

La estatura mínima para ingresar a la Escuela Politécnica del Ejército se mantiene en 1.60 metros para los hombres y 1.55 metros para las mujeres.

Los más bajos

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Guatemala tiene la estatura promedio más baja en Latinoamérica. A nivel mundial, los hombres más bajos se encuentran en Timor Oriental, República Democrática de Timor-Leste, un país del sudeste asiático ubicado en la isla de Timor, donde los habitantes tienen una estatura promedio de 1.60 metros. Las mujeres más bajas residen en Guatemala, con una estatura promedio de 1.50 metros.

En contraste, países como Brasil y Argentina presentan estaturas promedio más altas en la región. En Brasil la estatura promedio masculina es de 1.76 metros, mientras que en Argentina es de 1.75 metros. Estas estaturas según los expertos, están influenciadas por diversos factores, como la nutrición, la genética y las condiciones socioeconómicas de cada país.

Estaturas promedios

Las estaturas promedio en América Latina también provienen de un estudio publicado en la revista eLife en el 2016, realizado por el Imperial College London en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este estudio analizó las tendencias de crecimiento de personas nacidas entre 1896 y 1996 en 200 países. Según los resultados, los hombres argentinos, con una estatura promedio de aproximadamente 1.74 metros, son los más altos de América Latina. Por otro lado, los hombres guatemaltecos tienen una estatura promedio de alrededor de 1.63 metros, ubicándose entre los más bajos de la región. Estos datos corresponden a personas de 19 años.

País Estatura promedio en metros

Argentina 1.74

Brasil 1.73

Chile 1.71

Colombia 1.70

México 1.69

Perú 1.66

Ecuador 1.65

Bolivia 1.64

Guatemala 1.63

Costa Rica 1.72

El Salvador 1.67

Honduras 1.67

Nicaragua 1.69

Panamá 1.70

Mientras que una niña de 11 años de los Países Bajos mide 1.49 metros, en Guatemala esa es la estatura promedio de una joven de 19. De acuerdo con un análisis global del 2021, dirigido por el Imperial College de Londres, las guatemaltecas tienen la talla más baja entre 193 países estudiados.

La situación no es distinta a la de los varones. Un hombre a los 19 años en los Países Bajos mide 1.83 metros, en tanto que la medida de los guatemaltecos es de 1.64 metros. Son 19 centímetros de diferencia, tal como señala el estudio publicado en la revista The Lancet a finales del 2021.