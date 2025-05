Balacera en Bárcenas: sospechoso no tiene antecedentes criminales, según la PNC

Según la PNC, el presunto responsable de la balacera ocurrida el domingo 4 de mayo en Bárcenas, Villa Nueva, no cuenta con antecedentes criminales.

La Policía Nacional Civil informó que David Moisés Robles Navarro, de 25 años, presunto responsable de disparar contra agentes de la PNC y guardias de seguridad privada el domingo 4 de mayo, no pertenece a ningún grupo criminal. Además, están tras el rastro de una segunda persona que acompañaba a Robles Navarro en el picop blanco en el que se conducían al momento de la balacera.

Robles, al ser perseguido por la Policía Nacional Civil se refugió en la iglesia de Bárcenas, Villa Nueva, irrumpiendo en la misa de las 9 horas, donde feligreses impactados observaron cómo las autoridades, con armas, coparon al hombre para capturarlo.

Las autoridades detallaron que se realizarán pruebas toxicológicas a Daniel Robles, quien aparentemente se encontraba en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga al momento de los hechos.

César Mateo, vocero de la PNC, afirmó que Daniel Robles no tiene antecedentes policiales ni penales y que el arma con la cual disparó no está registrada a su nombre, pero no tiene reporte de robo.

El Ministerio Público busca imputarle los delitos de transporte y/o traslado ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas, disparos sin causa justificada y atentado con agravaciones específicas.

El Juzgado de Turno de Villa Nueva está a cargo del caso y resolvió que Robles Navarro quedó ligado a proceso penal.

