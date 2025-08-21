Balance antinarcótico 2025: más de mil capturados, 11 estructuras desmanteladas y Q1,000 millones en pérdidas para el narco

Mientras se abordaban las acusaciones del fiscal general de Justicia de Chiapas, México, sobre supuestos vínculos entre refugiados mexicanos en Huehuetenango y grupos criminales, la viceministra de Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza, Claudia Palencia, presentó los resultados de las operaciones contra el narcotráfico ejecutadas en el 2025.

Durante este año, las fuerzas antinarcóticas de Guatemala ejecutaron 907 allanamientos, destruyeron siete pistas clandestinas y erradicaron 2.5 millones de plantaciones ilícitas. Asimismo, eliminaron 7.56 toneladas métricas de precursores químicos y decomisaron 5,936 kilogramos de cocaína.

Palencia detalló que estas acciones permitieron el impacto directo a 11 estructuras criminales y la detención de 1,076 personas, entre ellas nueve extraditables por delitos de narcotráfico.

Según la funcionaria, el resultado representa un golpe económico al narcotráfico que supera los Q1,000 millones.

La presentación de este informe coincidió con la postura oficial del Ministerio de Gobernación respecto de los señalamientos del fiscal mexicano José Luis Javen, quien afirmó que algunos de los refugiados mexicanos estarían relacionados con estructuras delictivas.

Palencia reiteró que Guatemala no ha recibido notificación alguna por canales oficiales y explicó que, de existir órdenes de captura, estas deberían llegar a través de Interpol.

“Hasta el momento, no tenemos ningún reporte formal por parte de autoridades mexicanas”, enfatizó la funcionaria.

