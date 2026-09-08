“Barbie del Sur” irá a juicio: admiten las pruebas y designan al tribunal que conocerá el caso

La jueza Abelina Cruz Toscanó, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo D, admitió las pruebas presentadas por fiscales del Ministerio Público y por los abogados defensores, las cuales se conocerán durante el juicio contra Jennifer Dinora Bachez Bolaños, alias “Barbie del Sur”, y Axel Omar Chavac.

Ambos sindicados son señalados de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

La jueza también designó al Tribunal de Mayor Riesgo D para que se haga cargo del juicio. La fecha de inicio queda sujeta a la agenda de esa instancia.

El 31 de agosto estaba programada la audiencia de ofrecimiento de pruebas, pero fue aplazada por problemas técnicos del juzgado y reprogramada para el 2 de septiembre; sin embargo, se realizó el 7 de septiembre.

Bachez Bolaños fue capturada el 4 de marzo en un centro comercial ubicado en la autopista Palín-Escuintla, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida el 15 de diciembre del 2025 por un juzgado de Escuintla.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó en esa ocasión que la sindicada fue detenida en flagrancia el 11 de octubre durante una “narcofiesta” en la zona 3 de Escuintla.

Durante ese operativo también fueron arrestadas 13 personas. Además, se incautaron 10 armas de fuego y 393 paquetes con presunta cocaína.

Pese a las drogas, armas y municiones decomisadas, Bachez Bolaños quedó en libertad.

Según la PNC, Bachez Bolaños ha participado en certámenes de belleza en Escuintla, donde supuestamente habría surgido el sobrenombre “Barbie del Sur”.

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