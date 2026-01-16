Basilio Puac, exvicepresidente de los 48 Cantones, enfrentará proceso penal por cuatro delitos

Basilio Bernardo Puac García, exvicepresidente de la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, fue ligado a proceso penal por cuatro delitos, informaron sus defensores este viernes 16 de enero.

Aunque el Ministerio Público había planteado más cargos, el juez de turno excluyó el delito de terrorismo.

La abogada defensora, Jovita Tzul, explicó que el proceso se encuentra bajo reserva, por lo que no se pueden revelar mayores detalles sobre el expediente judicial.

Como parte de la resolución, el juez le concedió a Puac arresto domiciliario. Saldrá de prisión en las próximas horas tras el pago de una caución económica de Q10 mil. Además, deberá presentarse de forma periódica al Ministerio Público para firmar un libro de asistencia.

Tzul indicó que aún se desconoce qué juzgado dará seguimiento al caso. Sin embargo, celebró que su defendido haya recuperado su libertad, aunque con restricciones.

Al ser consultado por los medios, Puac señaló que no podía brindar mayor declaración debido a la reserva judicial impuesta al caso.

El exvicepresidente comunal fue capturado el pasado miércoles 14 de enero en el municipio de Patzicía, Chimaltenango, mientras atendía su negocio, según confirmaron fuentes cercanas al caso.

De acuerdo con autoridades comunitarias, Puac García fue una de las figuras visibles durante las manifestaciones de octubre del 2023, convocadas por autoridades indígenas para defender los resultados de las elecciones generales. Con su aprehensión, ya suman cuatro los exrepresentantes comunales arrestados, entre ellos Luis Pacheco y Héctor Chaclán.

