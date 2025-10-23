“Black Demon”, cabecilla del Barrio 18 sin una pierna, vuelve a prisión tras fugarse de Fraijanes 2

El Ministerio Público (MP) informó que Byron Eduardo Fajardo Revolorio, cabecilla de la clica Latín Family del Barrio 18, fue ligado a proceso penal por portación ilegal de arma de fuego y encubrimiento propio. El Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa Rosa ordenó su ingreso a prisión preventiva.

Fajardo Revolorio, de 40 años, fue recapturado el 13 de octubre en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, durante un operativo encabezado por la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y la Comisaría 32 de la Policía Nacional Civil (PNC). Según las autoridades, al momento de su captura portaba un arma con reporte de robo ocurrido el 19 de mayo en San Miguel Petapa.

Durante el operativo también fueron detenidos Julio F., ligado a proceso penal por encubrimiento propio, tenencia ilegal de municiones y cooperación para la evasión, y Vilma F., hermana del reo, cuya audiencia fue reprogramada para el 5 de noviembre del 2025, al no haber sido presentada ante el juzgado.

Fajardo Revolorio había sido condenado a 180 años de prisión por asesinato, extorsión y robo agravado. Además, registra 13 antecedentes penales. A pesar de tener una pierna amputada, logró escapar de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 2 junto a otros 19 pandilleros entre el 8 y 12 de octubre.

Una fuga que sacudió al sistema penitenciario

La evasión de los 20 reos desató una amplia operación de búsqueda nacional, además de provocar la destitución de la cúpula del Ministerio de Gobernación. El exministro Francisco Jiménez renunció al cargo y, aunque anunció que se entregaría a la justicia para responder por los hechos, este jueves 23 de octubre se confirmó que abandonó el país, posiblemente con destino a Panamá.

Hasta la fecha, cuatro pandilleros han sido recapturados. El último, Nicolás Xantes Sis, alias El Brown, fue detenido el 21 de octubre en La Democracia, Escuintla. Según la PNC, se trata del líder de la banda Vatos Locos, también vinculada al Barrio 18. Al momento de su arresto, era trasladado por tres acompañantes, quienes también fueron capturados.

Por esta fuga masiva se emitieron órdenes de captura contra cuatro exfuncionarios del Sistema Penitenciario por incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión. Además, se giró orden de captura contra Claudia del Rosario Palencia Morales, exviceministra de Antinarcóticos, por usurpación de funciones y cooperación en la fuga.

