Bus con reporte de robo desde hace diez años es localizado en Escuintla

Un autobús robado en el 2016 fue recuperado por la Policía Nacional Civil (PNC) este lunes 14 de septiembre. Una persona fue detenida.

La PNC informó que un operativo de control de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) permitió recuperar el autobús, que tenía reporte de robo desde hace 10 años.

La diligencia se desarrolló en el kilómetro 68.3 de la ruta CA-2 occidente, Escuintla.

La PNC afirmó que, en el puesto de control interinstitucional, policías identificaron a Víctor “N”, de 42 años, quien conducía el bus International, modelo 1993, color amarillo con negro y placas C-315BJN.

Al verificar el automotor en los registros policiales, se confirmó que tenía reporte de robo desde el 25 de abril del 2016 en Escuintla, de acuerdo con el informe policial.

Otras capturas por robo de vehículos

En otro caso, la PNC informó que investigadores capturaron a Isabela “N”, de 27 años, en el cantón Chiguexá II, Chichicastenango, Quiché, luego de que en su casa localizaran la motocicleta modelo 2022, placas M-471HKX, hurtada en el 2022 en San Juan Comalapa, Chimaltenango.

En otra vivienda del mismo sector, la Policía ordenó el secuestro de tres celulares, posiblemente vinculados con una banda de robamotos.

En el cantón Tu Campo, Nebaj, Quiché, fue detenido Jacinto “N”, de 20 años, quien conducía una motocicleta sin placas. Por medio del número de chasis se estableció que fue robada el 30 de junio del 2025 en el cantón Jolopxan, del mismo municipio.

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En la aldea Majubal, Cuilco, Huehuetenango, policías de la Comisaría 43 localizaron abandonada una motocicleta sin placas. Según la PNC, por el número de chasis se verificó que fue robada el 7 de febrero del 2023 en el bulevar Vista Hermosa I, zona 15 de Guatemala.

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