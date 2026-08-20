Cabecilla de Los Crazy Gangsters habría coordinado ataques contra pandilleros rivales: capturan a “Capibara” y “Mudo”

Erick “N”, alias Capibara, y Lusbin “N”, alias Mudo, fueron aprehendidos en la zona 3 de Boca del Monte, Villa Canales. Ambos son señalados como presuntos integrantes del Barrio 18.

La Policía Nacional Civil informó que Lusbin “N”, alias Mudo, cuenta con orden de captura por el uso de equipos terminales móviles en centros penitenciarios desde septiembre del 2024. Además, cuenta con un antecedente por asesinato.

También fue remitido un menor, identificado con el alias Memo.

Durante el operativo, los agentes incautaron dos armas de fuego, tres teléfonos celulares, dos chalecos antibalas y el vehículo en el que se movilizaban.

Una de las armas tenía reporte de robo desde mayo del 2025, registrado en el kilómetro 7.8 de la ruta a El Salvador.

Según la investigación policial, los detenidos indicaron que habían sido coordinados por Ever Dionicio Sinay, alias Cartoon, identificado como cabecilla de la clica Los Crazy Gangsters, del Barrio 18, para ejecutar ataques armados contra pandilleros rivales, en apariencia por disputas de territorio.

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