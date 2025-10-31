Justicia
Capturados en caso de desfalco al CHN escuchan motivos de su detención y permanecerán en carceletas
Seis personas señaladas de integrar una estructura criminal que habría desfalcado Q20 millones al CHN permanecerán en carceletas, a la espera de su primera declaración.
Personas señaladas por el MP retiraban grandes sumas de dinero en efectivo de agencias bancarias, según la investigación. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla de conferencia del MP transmitida en YouTube)
Los seis detenidos por su presunta participación en el desfalco de Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) permanecerán en las carceletas de la Torre de Tribunales, a la espera de la audiencia de primera declaración.
Según información de los juzgados de turno, el lunes 3 de noviembre se enviará un oficio al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, para que remita el expediente o indique si en esa instancia se desarrollará la audiencia.
El Ministerio Público reportó que en un inmueble ubicado en el kilómetro 16.5 de la carretera a El Salvador fueron decomisadas cuatro pistolas, cinco carabinas, una escopeta, 27 tolvas de distintos calibres, municiones, documentos y cuatro vehículos de gama alta.
De acuerdo con las pesquisas, el inmueble era utilizado como refugio de uno de los cabecillas de la estructura criminal.
En conferencia de prensa, el MP indicó que esta organización habría operado dentro de una institución bancaria, con el apoyo de colaboradores externos, y desfalcado Q20 millones de dicha entidad.
Las seis personas ya fueron notificadas de los motivos de su detención. Ellas son:
- Ana Gabriela Morales Ávila, sindicada de estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.
- Luis Fernando Felaez Guerra, por estafa, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
- Gustavo Adolfo Varela Martínez, por estafa propia, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
- Willman Rocael López Trigueros, por estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.
- Pedro Luis Guamuche García, por estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad y asociación ilícita.
- María Fernanda Segura, por estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad y asociación ilícita.