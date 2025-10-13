Capturan a alias Porky, señalado por su presunta implicación en más de 25 asesinatos en Escuintla

Gerson “M”, de 29 años, alias El Porky, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) en la calle Chicales, Trocha 4, de Nueva Concepción, Escuintla. El detenido es investigado por su posible implicación en al menos 25 hechos criminales en los que murieron varias personas, según informaron las autoridades.

Durante su captura, El Porky portaba de forma ilegal una pistola calibre 9 mm, con una tolva y 15 municiones. No presentó documentación que respaldara la tenencia del arma.

Además, el Ministerio Público confirmó que El Porky tiene vigentes dos órdenes de aprehensión: una por conspiración para cometer asesinato, emitida el 28 de diciembre de 2023, y otra por asociación ilícita, fechada el 3 de enero de 2024.

Las autoridades lo consideran un objetivo de alto perfil, por su presunta vinculación con estructuras del crimen organizado que operan en el sur del país. Su captura se produjo como parte de una operación de seguimiento a grupos armados dedicados a delitos graves.

El caso quedó en manos del juzgado correspondiente, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de su participación en los múltiples asesinatos atribuidos a su grupo.

Durante los operativos también fueron detenidos:

Mardo "N", de 44 años, en Guanagazapa, Escuintla, a quien se le incautó una pistola calibre 9 mm, un cargador y 10 municiones.

Carlos "N", de 28 años, en Palín, Escuintla, sorprendido con una pistola calibre 9 mm, un cargador y 15 municiones.

Edwin "N", de 32 años, en la zona 1 de Escuintla. Era requerido por un juzgado por portación de arma de fuego con número de serie alterado, borrado o no legalmente registrado ante la DIGECAM.

Wherter "N", de 50 años, capturado en la colonia La Ceiba, Amatitlán, portaba una carabina y una pistola sin documentación.

Los operativos se realizaron de forma simultánea como parte de una estrategia coordinada entre las comisarías 15 y 31, con el objetivo de reducir los índices de violencia armada en el departamento y sus alrededores. Las autoridades indicaron que este tipo de patrullajes se intensificará durante las siguientes semanas.

En lo que va del año, la PNC ha decomisado más de 1,300 armas de fuego a nivel nacional, muchas de ellas en manos de personas sin autorización legal o con antecedentes penales. Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para denunciar de forma anónima cualquier actividad sospechosa vinculada al tráfico y portación ilegal de armas.

