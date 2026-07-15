Capturan a cuatro presuntos pandilleros; uno era buscado por homicidio en grado de tentativa

Justicia

Capturan a cuatro presuntos pandilleros; uno era buscado por homicidio en grado de tentativa

Dos hombres fueron capturados y dos adolescentes remitidos durante un allanamiento en Barberena, Santa Rosa. Las autoridades los investigan por su posible vinculación con hechos delictivos.

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La PNC captura a dos hombres y remite a dos adolescentes durante un allanamiento efectuado en la aldea Las Astas, Barberena, Santa Rosa. (Foto Prensa Libre: PNC)

La PNC captura a dos hombres y remite a dos adolescentes durante un allanamiento efectuado en la aldea Las Astas, Barberena, Santa Rosa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Agentes de la Comisaría 32 de la Policía Nacional Civil (PNC) e investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), en coordinación con el Ministerio Público (MP), efectuaron un allanamiento en un inmueble de la aldea Las Astas, Barberena, Santa Rosa, donde capturaron a dos hombres y remitieron a dos adolescentes, presuntos integrantes del Barrio 18.

Durante la diligencia, las autoridades localizaron una pistola con reporte de robo, dos motocicletas y un recipiente con marihuana.

Uno de los capturados fue identificado como Jesús “N”, de 20 años, alias “Eskini” o “El Flaco”. De acuerdo con las autoridades, tenía una orden de captura vigente por homicidio en grado de tentativa, emitida el 10 de julio por un juzgado de Santa Rosa. Además, registra un antecedente del 2023 por portación ilegal de arma de fuego.

El otro detenido es Abraham “N”, de 21 años, alias “Liro”.

Asimismo, fueron remitidos al juzgado correspondiente dos adolescentes de 17 años. Uno de ellos es conocido con el alias “El Criminal”.

Las autoridades informaron que investigan si los cuatro están relacionados con hechos delictivos ocurridos en ese sector.

En el inmueble también fue localizada una pistola con reporte de robo desde el 1 de marzo del 2026, cuando fue sustraída en el kilómetro 10.5 de la carretera a El Salvador, en Santa Catarina Pinula. Además, fueron incautadas dos motocicletas y un recipiente que contenía marihuana.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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