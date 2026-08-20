Capturan a “El Chino”, presunto pandillero del Barrio 18 vinculado al abandono de cadáveres en la capital

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) aprehendieron a Elder “N”, alias “El Chino”, presunto integrante del Barrio 18 y requerido por un juzgado por asesinato.

El operativo se llevó a cabo en la colonia Ciudad Real 1, zona 12 de Villa Nueva.

La PNC explicó que un juzgado de Guatemala emitió la orden de captura el 18 de agosto.

Según la investigación policial, el sospechoso es uno de los supuestos responsables de abandonar cadáveres en distintos sectores de la capital. Uno de los casos ocurrió en la colonia Cerro Gordo, zona 21, el 2 de agosto.

La Policía también señaló que Elder “N” habría utilizado un taxi no autorizado para movilizarse.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) continúan las indagaciones sobre el hallazgo de restos humanos.

La PNC presume que la localización de los cuerpos estaría relacionada con posibles ajustes de cuentas o rivalidades entre pandillas.

Las investigaciones continúan para establecer la participación del aprehendido y determinar si estaría implicado en otros casos ocurridos en distintos sectores de la capital.