Capturan a entrenador de futbol y a maestro por presuntos delitos sexuales contra menores; les incautan pornografía infantil

Dos maestros fueron detenidos este jueves 11 de septiembre en distintos operativos por su presunta implicación en delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Uno de ellos, entrenador de futbol, es señalado de abuso sexual y trata de personas; el otro, de seducción de menores mediante el uso de tecnologías, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

En la zona 5 capitalina, Dennis “N”, de 40 años, fue capturado durante un allanamiento coordinado por la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) y fiscales de la Fiscalía contra la Trata de Personas. El detenido es maestro de educación física y entrenador de equipos juveniles de futbol, según la Policía.

De acuerdo con las investigaciones, habría aprovechado su rol como entrenador para ganarse la confianza de varios menores, a quienes presuntamente trasladaba a su vivienda, donde los drogaba y agredía sexualmente. Las autoridades también lo señalan de grabar los hechos.

Durante el operativo, se incautaron tres teléfonos celulares y tres computadoras con material pornográfico infantil, así como otros indicios que fortalecerán el caso penal.

Además, el maestro Roberto “N”, de 26 años, fue capturado durante un allanamiento en Ciudad Vieja, Sacatepéquez, sindicado de acosar sexualmente a un estudiante de 13 años por medio de plataformas digitales.

Según el Ministerio Público (MP) y la PNC, el detenido laboraba como maestro en un centro educativo y habría aprovechado esa posición para contactar al menor, a quien presuntamente amenazaba para exigirle fotografías con contenido sexual.

La orden de aprehensión fue girada por el delito de seducción de niños, niñas o adolescentes mediante el uso de tecnologías de información.

El operativo fue coordinado por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales de la Fiscalía contra la Trata de Personas. Durante la diligencia, se incautaron indicios que serán analizados durante el proceso penal.

El capturado fue trasladado al juzgado correspondiente para la audiencia de primera declaración. El caso continúa en investigación, y las autoridades no descartan la existencia de otras víctimas.

