Capturan a fiscal del MP durante operativo contra el narcotráfico en Huehuetenango

Un fiscal del Ministerio Público (MP) fue capturado durante un operativo contra el narcotráfico en Huehuetenango, luego de que, según la Policía Nacional Civil (PNC), se encontraba bajo efectos del licor mientras procesaba una escena donde se incautó un arsenal de alto poder.

El detenido fue identificado como Kevin L., quien participaba en diligencias en un inmueble donde las fuerzas de seguridad incautaron 17 fusiles, cuatro pistolas y 18 mil municiones. El arsenal pertenecería a un cartel del narcotráfico que opera en México y Guatemala, según la PNC.

De acuerdo con la PNC, el fiscal fue sorprendido “flagrantemente bajo efectos de licor cuando procedía a efectuar levantamiento de evidencia”, por lo que fue trasladado a una sede policial para su consignación.

El operativo se desarrolló en la aldea Las Espuelas, La Democracia, Huehuetenango, donde también fueron capturados cinco escoltas vinculados a dos cabecillas del cartel.

El Ministerio Público informó que la aprehensión fue coordinada por la Fiscalía de Delitos Transnacionales durante diligencias efectuadas el pasado domingo. Según la institución, el auxiliar fiscal, en aparente estado de ebriedad, intentó ingresar a los allanamientos en curso.

El ente investigador indicó que el sindicado fue puesto a disposición de un juzgado de Paz para solventar su situación jurídica.

Asimismo, el MP reiteró que sus actuaciones se rigen por el rigor técnico y legal, y aseguró que no tolerará acciones que afecten la integridad y seriedad de la institución.