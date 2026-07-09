Capturan a guatemalteco por agredir a creador de contenido salvadoreño conocido como “TNT”

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador capturó al guatemalteco Kevin “B”, de 24 años, luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que presuntamente agrede al creador de contenido salvadoreño conocido como "TNT". Posteriormente, las autoridades determinaron que el extranjero permanecía de forma irregular en ese país y lo entregaron a Migración para su expulsión.

Según informó la PNC salvadoreña, Kevin “B” fue localizado en el parque Libertad, en San Salvador, durante un operativo coordinado con las autoridades migratorias.

La institución indicó que, al verificar su situación migratoria, estableció que el ciudadano guatemalteco permanecía de manera irregular en territorio salvadoreño.

"Al ser un extranjero fue entregado a las autoridades migratorias. No vamos a permitir que ninguna persona, incluso extranjeros, venga a alterar el orden y la paz que vive el país", publicó la PNC en sus redes sociales.

Por su parte, la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador informó que inició el procedimiento administrativo correspondiente tras confirmar la condición migratoria irregular de Bautista Cabrera.

La entidad añadió que la expulsión se efectuará por la frontera San Cristóbal, en el departamento de Santa Ana, y que al guatemalteco se le impuso una restricción para ingresar a El Salvador durante tres años.

Video en redes sociales originó la intervención

El procedimiento fue iniciado después de que en redes sociales circulara un video en el que se observa la presunta agresión contra el creador de contenido conocido como "TNT".

De acuerdo con las autoridades salvadoreñas, la difusión de las imágenes permitió identificar al presunto agresor y coordinar un operativo para localizarlo en la capital salvadoreña.

Tras su captura, las autoridades verificaron que el guatemalteco no cumplía con los requisitos para permanecer legalmente en El Salvador, por lo que fue puesto a disposición de la Dirección General de Migración y Extranjería para ejecutar el proceso de expulsión.

La PNC reiteró que actuará ante cualquier hecho que, a su criterio, altere el orden público, independientemente de que las personas involucradas sean nacionales o extranjeras.

En un trabajo articulado con la @PNCSV, se realizó el procedimiento correspondiente con un ciudadano guatemalteco, identificado como Kevin Daniel Bautista Cabrera, de 24 años de edad, quien fue ubicado al interior del parque Libertad, en San Salvador Centro, tras la intervención… https://t.co/js8J5tMTaX pic.twitter.com/7r5CgQM3hQ — Migración y Extranjería El Salvador (@migracion_sv) July 9, 2026

En un trabajo articulado con la @PNCSV, se realizó el procedimiento correspondiente con un ciudadano guatemalteco, identificado como Kevin Daniel Bautista Cabrera, de 24 años de edad, quien fue ubicado al interior del parque Libertad, en San Salvador Centro, tras la intervención… https://t.co/js8J5tMTaX pic.twitter.com/7r5CgQM3hQ — Migración y Extranjería El Salvador (@migracion_sv) July 9, 2026

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