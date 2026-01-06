Capturan a mujer acusada de despojar del celular a un hombre tras cita en un hotel de la zona 11

Justicia

Capturan a mujer acusada de despojar del celular a un hombre tras cita en un hotel de la zona 11

Una mujer fue detenida en la zona 11 de la capital, señalada de robar el celular a un hombre tras un encuentro en un hotel.

Agentes de la PNC trasladan a Silvia N., de 21 años, capturada en la colonia Progreso, zona 11, señalada de robar un celular a un hombre dentro de un hotel. (Foto Prensa Libre: PNC)

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este martes 6 de enero a una mujer de 21 años, identificada como Silvia N., acusada de haber robado un teléfono celular a un hombre dentro de un hotel.

El hecho ocurrió en la colonia Progreso, zona 11 de la capital, donde policías de la Polimerc y del Grupo Especial Contra Extorsiones (Gece) realizaban un patrullaje de rutina.

Según el reporte policial, el hombre, cuya identidad no fue revelada, relató que había pagado un servicio sexual a la joven, y posteriormente ella lo despojó del dispositivo.

Las autoridades no detallaron la forma en que habría ocurrido el robo, ni confirmaron si lograron recuperar el teléfono. Tampoco se especificaron los cargos por los cuales fue consignada.

La PNC indicó que la investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar si la mujer podría estar vinculada a otros casos similares.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

