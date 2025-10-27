Capturan a mujer que atropelló y arrastró a una agente de Tránsito en zona 9

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este lunes 27 de octubre a Marylin “Á”, de 33 años, señalada de haber atropellado y arrastrado con su vehículo a una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) durante un incidente ocurrido en la zona 9 capitalina.

Según la PNC, la detención se efectuó en la 7a avenida y 11 calle de esa zona, luego de que la mujer intentara ingresar a un parqueo privado, tras haberse dado a la fuga. La captura ocurrió minutos después del hecho, que quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

De acuerdo con el informe policial, la detenida conducía la camioneta placas P-895DYS, con la cual arrolló a la agente de tránsito de 32 años y la arrastró por al menos dos cuadras.

El video muestra cómo la agente se acerca a la conductora para indicarle que está detenida sobre un paso de cebra. Sin embargo, al reanudarse el tránsito, la conductora maniobra su vehículo y continúa la marcha, mientras la uniformada permanece sujetada al automotor.

Tras la detención, la mujer fue trasladada a un juzgado para que se determine su situación legal.

La Municipalidad de Guatemala confirmó que el hecho ocurrió cuando la agente regulaba el paso peatonal hacia la estación del Transmetro, y que fue impactada por el vehículo cuando cumplía con su función.

La comuna informó que la agente fue atendida en el lugar por los Bomberos Municipales y luego trasladada al hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde recibe atención médica.

