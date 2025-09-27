Capturan a mujer que habría utilizado la confianza de su sobrina para trasladarla y entregarla a secuestradores en Zaragoza

Reyna “R”, de 31 años, fue capturada este sábado 27 de septiembre en la aldea El Llano, Zaragoza, Chimaltenango, durante un operativo coordinado por el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC), en seguimiento al secuestro de una niña de nueve años, ocurrido el 17 de septiembre en la cabecera departamental.

Según las investigaciones, la detenida —tía de la víctima— habría aprovechado la confianza de la menor para trasladarla en un vehículo, donde fue privada de libertad. Los secuestradores exigían una alta suma de dinero a cambio de su liberación.

Con base en los indicios recabados, un juzgado de Chimaltenango emitió, el 22 de septiembre, una orden de captura contra Rodríguez por el delito de plagio o secuestro.

Las autoridades indican que la detenida presuntamente forma parte de la estructura criminal conocida como Los Judas, banda a la que se le atribuye el secuestro de la menor. Dos de sus supuestos integrantes permanecen en prisión desde el rescate de la víctima. La PNC continúa con las diligencias para determinar si “R” está implicada en otros hechos delictivos en la región.

De acuerdo con datos del Comando Antisecuestros, en lo que va del 2025 se han desarticulado nueve estructuras criminales dedicadas al secuestro. La PNC reiteró su compromiso de combatir estos delitos mediante operativos estratégicos y labores de inteligencia.

