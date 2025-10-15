Capturan a ocho presuntos extorsionistas en operativos simultáneos en la capital y Mixco

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó este miércoles 15 de octubre 24 diligencias de allanamiento en distintas zonas de la ciudad de Guatemala y de Mixco, con el objetivo de recabar evidencia en investigaciones por cobros extorsivos.

Los operativos se llevaron a cabo en las zonas 1 y 18 de la capital, así como en la zona 10 de Mixco, donde se inspeccionaron inmuebles en busca de indicios que contribuyan al fortalecimiento de casos en curso.

Como resultado preliminar, el Ministerio Público informó sobre la captura de ocho personas señaladas de pertenecer a la clica South Side de la Mara Salvatrucha, estructura criminal que habría exigido pagos semanales a transportistas que se desplazan desde el occidente hacia la capital, bajo amenazas de muerte.

Según la denuncia presentada, las víctimas eran obligadas a entregar dinero de forma regular, y se logró establecer que los cobros eran efectuados por supuestos miembros activos de dicha clica.

Las personas aprehendidas son:

Claudia G., por asociación ilícita y conspiración para el asesinato. Fredy M., por asociación ilícita, conspiración para el asesinato y conspiración para obstrucción extorsiva de tránsito. Brayan G., por asociación ilícita. Ester Á., por asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito. Sergio E., por asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito. Yefri H., por asociación ilícita y conspiración para el asesinato. Karla D., por asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito. Kimberly M., por obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita.

La Fiscalía indicó que las diligencias forman parte de un plan de combate contra las estructuras de extorsión en el país.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

