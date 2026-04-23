Capturan a presunto coordinador de cuenta en X “Movimiento Arbencista” que habría amenazado a presidenta de la CSJ

Fuentes del Ministerio Público (MP) informaron este jueves 23 de abril sobre la captura de Amílcard “D”, presunto coordinador de la cuenta en X Movimiento Arbencista, señalado de emitir amenazas contra varias personas, entre ellas Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La detención se efectuó en San Marcos, como resultado de tres allanamientos en Malacatán, coordinados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Según las autoridades, el detenido es investigado por el delito de terrorismo.

De acuerdo con la información oficial, las diligencias se desarrollaron bajo la dirección del Ministerio Público, en coordinación con la FECI, como parte de una investigación relacionada con publicaciones en redes sociales en las que se habrían emitido amenazas.

El caso se encuentra bajo reserva en el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala, por lo que las autoridades no han divulgado fotografías ni han brindado declaraciones adicionales sobre el procedimiento ni sobre el avance de las pesquisas.

Debido a esta condición legal, tampoco se han dado a conocer más detalles sobre los hechos investigados ni sobre posibles víctimas adicionales.

Fuentes de @MPguatemala reportan en San Marcos la captura de Amílcar Manfredo de León Ramírez, presunto coordinador de la cuenta Movimiento Arbencista, donde se presume amenazaba a personas, una de ellas a Claudia Paredes, presidenta de la CSJ. De León fue detenido por terrorismo — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) April 23, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

