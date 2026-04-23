Capturan a presunto coordinador de cuenta en X “Movimiento Arbencista” que habría amenazado a presidenta de la CSJ

Justicia

Capturan a presunto coordinador de cuenta en X “Movimiento Arbencista” que habría amenazado a presidenta de la CSJ

Capturan a presunto responsable de amenazas en redes sociales contra funcionarios, entre ellos la presidenta de la CSJ.

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Sede central del MP en el barrio Gerona en la zona de la capital. (Foto: Hemeroteca PL)

Sede central del MP en el barrio Gerona en la zona de la capital. (Foto: Hemeroteca PL)

Fuentes del Ministerio Público (MP) informaron este jueves 23 de abril sobre la captura de Amílcard “D”, presunto coordinador de la cuenta en X Movimiento Arbencista, señalado de emitir amenazas contra varias personas, entre ellas Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La detención se efectuó en San Marcos, como resultado de tres allanamientos en Malacatán, coordinados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Según las autoridades, el detenido es investigado por el delito de terrorismo.

De acuerdo con la información oficial, las diligencias se desarrollaron bajo la dirección del Ministerio Público, en coordinación con la FECI, como parte de una investigación relacionada con publicaciones en redes sociales en las que se habrían emitido amenazas.

El caso se encuentra bajo reserva en el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala, por lo que las autoridades no han divulgado fotografías ni han brindado declaraciones adicionales sobre el procedimiento ni sobre el avance de las pesquisas.

Debido a esta condición legal, tampoco se han dado a conocer más detalles sobre los hechos investigados ni sobre posibles víctimas adicionales.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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