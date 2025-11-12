Capturan a presunto pandillero buscado por juzgados de Villa Nueva, Alta Verapaz, Izabal, Guatemala y Chiquimula

Selvin “E”, de 36 años, fue capturado este miércoles 12 de noviembre por agentes de la Comisaría 13 en el kilómetro 30 de la ruta a Fraijanes. Según la Policía Nacional Civil (PNC), sobre el detenido pesaban cinco órdenes de aprehensión emitidas por distintos juzgados del país, todas relacionadas con el delito de extorsión.

El sujeto es señalado como presunto integrante de la mara 18 y de exigir dinero a comerciantes y particulares bajo amenazas de muerte, de acuerdo con los resultados de la investigación policial.

Las órdenes fueron emitidas entre agosto y noviembre del 2025 por juzgados ubicados en Villa Nueva, San Pedro Carchá (Alta Verapaz), Izabal, Ciudad de Guatemala y Chiquimula. En todas se le sindica por extorsión y extorsión en forma continuada.

De acuerdo con la PNC, la detención fue resultado de un trabajo de vigilancia y seguimiento de parte de los agentes, quienes lograron ubicarlo en un punto estratégico de la ruta hacia Fraijanes.

Órdenes de captura

Villa Nueva: Juzgado de Primera Instancia, 26 de agosto del 2025. San Pedro Carchá, Alta Verapaz: Juzgado local, 23 de septiembre del 2025. Izabal: Juzgado local, 2 de octubre del 2025. Ciudad de Guatemala: Juzgado local, 15 de octubre del 2025. Chiquimula: Juzgado local, 4 de noviembre del 2025.

Delito: Extorsión y extorsión en forma continuada.

