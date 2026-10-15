Capturan a presunto responsable de agredir a una ascensorista en la zona 1

Las autoridades informaron que este jueves 15 de octubre fue capturado Omar "N" durante un allanamiento en un edificio ubicado entre la 9a. calle y la 7a. avenida de la zona 1 de la capital.

La captura se efectuó en seguimiento a la agresión contra una mujer que trabaja como ascensorista en el referido edificio.

El hecho ocurrió el pasado 24 de septiembre y quedó registrado por una cámara de seguridad.

Según la grabación, el señalado retira la silla de la trabajadora, le exige que salga del elevador y posteriormente la empuja.

Días después, el señalado reconoció haber empujado a la mujer y ofreció disculpas públicas. Además, atribuyó su comportamiento a un malestar estomacal.

El Ministerio Público informó que recibió la denuncia de la afectada y remitió el expediente a la Fiscalía Metropolitana para investigar el delito de lesiones leves.

La mujer manifestó que, tras el empujón, se golpeó contra una silla y presentaba dolor entre el tórax y el estómago.

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Las grabaciones de las cámaras de seguridad formarán parte de los elementos que deberán analizarse durante la investigación.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que cumplió una orden de captura contra Omar “N”, de 58 años, por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, en el ámbito público. También reportó la incautación de un arma de fuego.

El detenido es secretario general del comité político Amor por Guatemala (AGUA).

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