Capturan a presunto responsable de la muerte de una mujer en Escuintla

José “N”, de 42 años, fue capturado por el delito de femicidio, señalado como presunto responsable de la muerte de una mujer que estuvo desaparecida y cuyo cuerpo fue localizado el pasado 21 de septiembre en un sector de la aldea El Terrero, La Gomera, Escuintla.

El hallazgo de Hernández Rodríguez dio lugar a una investigación para establecer las circunstancias de su muerte e identificar a la persona que podría estar vinculada con el hecho.

El cuerpo de la mujer presentaba heridas causadas con arma blanca y señales de violencia, según la información proporcionada por las autoridades.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) comenzaron las diligencias para recabar información relacionada con el caso. Además, las investigaciones se desarrollaron en coordinación con el Ministerio Público (MP), como parte del seguimiento a la muerte de Hernández Rodríguez

Según las autoridades, las diligencias permitieron identificar a José “N” como sospechoso de estar vinculado con el hecho.

Como resultado de la investigación, el hombre fue capturado por el delito de femicidio y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

#OperaciónCentinela



En seguimiento a la muerte de una mujer de 26 años, ocurrida el 21 de septiembre de 2026, en aldea El Terrero, La Gomera, Escuintla, investigadores de la #DEIC y el #MP realizaron diversas diligencias que permitieron individualizar al presunto responsable. pic.twitter.com/tDGoWeq9lh — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 1, 2026

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