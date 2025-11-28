Capturan a presunto responsable del asesinato de médico del IGSS y hospital de la PNC

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), con apoyo de agentes del Grupo Especial Contra las Extorsiones (GECE), capturaron este viernes 28 de noviembre a Marcelino “N”, de 27 años, sindicado del delito de homicidio.

El detenido era requerido desde el 26 de noviembre pasado por un juzgado de Guatemala, según el reporte policial.

De acuerdo con la información preliminar, el 19 de septiembre del 2025, en la 1.a avenida de la colonia Progreso, zona 11 de la capital, fue asesinado un médico y cirujano que laboraba en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y en el Hospital de la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades no revelaron mayores detalles del hecho, debido a que la investigación continúa en desarrollo.

Capturado por Homicidio de un médico-cirujano que trabajaba en el IGSS y en el hospitalito de la PNC



Investigadores del #DEIC, en apoyo a agentes del #GECE, capturan a Marcelino “N”, de 27 años, quien es requerido por un juzgado de Guatemala por estar sindicado pic.twitter.com/Jwd2L5YCX3 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 29, 2025

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

