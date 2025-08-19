Capturan a presunto sicario vinculado con siete ataques armados en zona 7

Justicia

Capturan a presunto sicario vinculado con siete ataques armados en zona 7

La Policía Nacional Civil capturó a un hombre señalado de cometer hechos delictivos en la zona 7.  

Henry “N” es señalado de cometer ataques armados en la zona 7. (Foto Prensa Libre: PNC)

En el asentamiento 24 de Diciembre, colonia La Verbena, zona 7, agentes de la Comisaría 14 capturaron a Henry “N”, de 21 años, alias El Psicópata.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes 19 de agosto que el "peligroso sicario" fue sorprendido cuando portaba de forma ilegal una pistola, con la cual se presume que planeaba efectuar un ataque armado.

Agregó que la captura fue en respuesta a una denuncia ciudadana que advertía sobre la presencia de un individuo sospechoso en el lugar, quien portaba un arma de fuego.

Añadió que, de inmediato, los agentes acudieron al sitio y, tras una persecución, lograron la detención.

“Se presume que este individuo pretendía realizar un ataque armado en el sector; con la pronta acción policial se evitó un hecho contra la vida”, indicó la PNC.

También afirmó: “Presuntamente está involucrado en siete ataques armados en la zona 7, por lo que la investigación continúa”.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Ataque armado La Verbena Violencia en Guatemala Zona 7 
