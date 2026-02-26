Capturan a presuntos pandilleros con motocicleta robada que sería vendida en México

Dos presuntos integrantes de la Mara 18 fueron capturados este jueves 26 de febrero en el kilómetro 246 de la antigua ruta a Malacatán, San Marcos, cuando conducían una motocicleta con reporte de robo, que habría sido sustraída en Chinautla y era trasladada hacia México para su comercialización.

Agentes de la comisaría 42 capturaron a Wilson “N”, de 26 años, y a Ángel “N”, de 25, cuando se conducían en una motocicleta con reporte de robo.

La detención ocurrió durante un retén policial. Los agentes verificaron los datos del vehículo, una KTM Duke 390, modelo 2023, que no portaba placa de circulación. Tras consultar el número de chasis, establecieron que la motocicleta fue robada el 20 de febrero último en el cantón Pila Seca, zona 0 de Chinautla.

Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron 15 “colmillos” con cocaína y dos teléfonos celulares, que serán analizados como parte de la investigación.

De acuerdo con la información policial, los detenidos son originarios de Chinautla y presuntos integrantes de la Mara 18. Se les vincula con casos de sicariato y robo de motocicletas de alta gama en la Ciudad de Guatemala, que posteriormente comercializarían en México.

Las pesquisas continúan para establecer posibles conexiones con otros integrantes de la organización criminal y determinar su participación en otros hechos delictivos.

Terroristas de la mara 18 capturados en San Marcos

Terroristas de la mara 18 capturados en San Marcos

Conducían moto robada que venderían en México

