Capturan a presuntos pandilleros vinculados al caso de los primos de Jutiapa engañados con falsas ofertas de trabajo

Autoridades de la DEIC y el MP, realizaron dos allanamientos en el anexo El Mezquital, zona 12 de Villa Nueva, donde capturaron a Landy “N”, de 41 años, alias “La Judy” y José “N”, 30, alias “Gemelo”, por los delitos de plagio o secuestro y asesinato.

Ambos detenidos son señalados por tener historial delictivo dentro de la pandilla Barrio 18. Además, se les vincula con el secuestro y asesinato de dos primos originarios de Yupiltepeque, Jutiapa ocurrido en el 2024.

De acuerdo con las investigaciones, las víctimas habrían viajado desde Jutiapa hacia la capital tras conocer una supuesta oferta laboral difundida en redes sociales. Se trata de los primos Víctor Leonel Vásquez y Bryan Vásquez, quienes tenían 17 años de edad.

Más tarde, habrían sido secuestrados y asesinados en un inmueble de la colonia Unidos por La Paz en la zona 12 de Villa Nueva. Sus cuerpos fueron encontrados el 6 de noviembre del 2024 envueltos en sábanas y nylon en el sector del bulevar Sur de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, en dirección al puente de Villalobos.

Uno de los investigadores a cargo del caso en ese entonces comentó que las víctimas fueron citadas a Villa Nueva por el engaño de la oferta laboral, lo cual implicaba que llevaran a cabo “un trabajo”. Sin embargo unos pandilleros de la clica SPL del Barrio 18 los querían obligar a integrarse a la mara. Se presume que lo primos se negaron y los criminales terminaron con sus vidas.

El hecho fue grabado y difundido por redes sociales, donde se expone que las víctimas fueron golpeadas, torturadas y estranguladas.

Con estas dos capturas se suman ocho personas vinculadas al caso. Las otras seis se encuentran en prisión preventiva y fueron ligadas a proceso penal.

Urgente

Dos capturados vinculados a secuestro y asesinato de primos jutiapanecos cuyos cuerpos abandonaron en zona 8 de Mixco

Investigadores de la #DEIC, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron dos allanamientos en el anexo El Mezquital, zona 12 de Villa Nueva, pic.twitter.com/FNyZmaMt3M — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 29, 2026

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