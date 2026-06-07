Capturan a presuntos sicarios tras persecución policial en Escuintla

Este domingo 7 de junio, dos hombres fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) en Escuintla, luego de una persecución. Fueron identificados como Héctor "M", alias "El Chenco", y Fredy "M", alias "El Negro".

Los detenidos son los presuntos responsables de un ataque armado en la ruta hacia la finca El Salto, en el que dos personas resultaron heridas.

Durante la persecución, los hombres se conducían en una motocicleta y dispararon contra los policías, quienes repelieron el ataque e hirieron a los sospechosos.

El reporte de la PNC indica que Morales Cosajay tiene una orden de captura por portación ilegal de armas de fuego de uso civil o deportivas, emitida en febrero pasado por un juzgado de Escuintla.

También registra antecedentes por robo agravado, robo continuado en grado de tentativa, promoción o estímulo a la drogadicción y portación de arma blanca.

Marroquín Ovando registra antecedentes por violación.

Los dos sospechosos fueron trasladados bajo custodia policial a un centro asistencial.