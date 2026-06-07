Capturan a presuntos sicarios tras persecución policial en Escuintla

Justicia

Capturan a presuntos sicarios tras persecución policial en Escuintla

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) persiguieron e hirieron a dos presuntos responsables de un ataque armado en Escuintla.

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Dos hombres fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) en Escuintla, luego de una persecución, cuando intentaban huir en una motocicleta. (Foto Prensa Libre: PNC)

Este domingo 7 de junio, dos hombres fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) en Escuintla, luego de una persecución. Fueron identificados como Héctor "M", alias "El Chenco", y Fredy "M", alias "El Negro".

Los detenidos son los presuntos responsables de un ataque armado en la ruta hacia la finca El Salto, en el que dos personas resultaron heridas.

Durante la persecución, los hombres se conducían en una motocicleta y dispararon contra los policías, quienes repelieron el ataque e hirieron a los sospechosos.

El reporte de la PNC indica que Morales Cosajay tiene una orden de captura por portación ilegal de armas de fuego de uso civil o deportivas, emitida en febrero pasado por un juzgado de Escuintla.

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También registra antecedentes por robo agravado, robo continuado en grado de tentativa, promoción o estímulo a la drogadicción y portación de arma blanca.

Marroquín Ovando registra antecedentes por violación.

Los dos sospechosos fueron trasladados bajo custodia policial a un centro asistencial.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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