Capturan a promotor financiero que habría gestionado créditos con documentos de clientes y sustraído más de Q300 mil

Agentes de la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este jueves 8 de enero a Jorge “N”, de 29 años, en la zona 2 de Quetzaltenango. Según las autoridades, el detenido era requerido por un juzgado local por los delitos de apropiación y retención indebida.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Jorge “N” habría cometido los hechos mientras trabajaba como promotor de créditos en una agencia financiera, donde tenía acceso a los documentos personales de los clientes.

La PNC informó que, presuntamente, el capturado utilizaba esa información para gestionar préstamos a nombre de otras personas sin su consentimiento.

El monto de lo sustraído, según las autoridades, supera los Q300 mil. La denuncia fue presentada por varias de las personas afectadas, lo que permitió abrir el proceso de investigación en su contra.

Tras su aprehensión, Jorge “N” fue puesto a disposición del juzgado que giró la orden de captura, donde deberá responder por los cargos que se le imputan.

La PNC indicó que continúa con las diligencias para establecer si hay más personas implicadas en este caso.