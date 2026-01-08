Capturan a promotor financiero que habría gestionado créditos con documentos de clientes y sustraído más de Q300 mil

Justicia

Capturan a promotor financiero que habría gestionado créditos con documentos de clientes y sustraído más de Q300 mil

Un hombre fue capturado en Quetzaltenango, señalado de apropiarse de más de Q300 mil utilizando documentos de clientes de una agencia financiera donde trabajaba.

|

time-clock

Jorge “N” es trasladado por agentes de la Comisaría 41 tras ser capturado en la zona 2 de Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: PNC)

Agentes de la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este jueves 8 de enero a Jorge “N”, de 29 años, en la zona 2 de Quetzaltenango. Según las autoridades, el detenido era requerido por un juzgado local por los delitos de apropiación y retención indebida.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Jorge “N” habría cometido los hechos mientras trabajaba como promotor de créditos en una agencia financiera, donde tenía acceso a los documentos personales de los clientes.

La PNC informó que, presuntamente, el capturado utilizaba esa información para gestionar préstamos a nombre de otras personas sin su consentimiento.

El monto de lo sustraído, según las autoridades, supera los Q300 mil. La denuncia fue presentada por varias de las personas afectadas, lo que permitió abrir el proceso de investigación en su contra.

Tras su aprehensión, Jorge “N” fue puesto a disposición del juzgado que giró la orden de captura, donde deberá responder por los cargos que se le imputan.

La PNC indicó que continúa con las diligencias para establecer si hay más personas implicadas en este caso.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Fraudes en Guatemala PNC de Guatemala Quetzaltenango 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS