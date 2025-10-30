Capturan a seis personas vinculadas al desfalco de más de Q20 millones en un banco del sistema

El Ministerio Público (MP) coordinó este jueves 30 de octubre la captura de seis personas presuntamente vinculadas con el desfalco de más de Q20 millones a un banco del sistema, como resultado de una investigación dirigida por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana.

Según la investigación, funcionarios y empleados del banco estatal, junto con colaboradores externos, habrían participado en una estructura criminal que operó por medio de contratos de extrafinanciamiento. Para ello, presentaban constancias de ingresos falsas, lo que permitió el otorgamiento ilícito de créditos por hasta Q400 mil a 57 personas sin capacidad económica comprobada, dijo el fiscal contra el crimen organizado, Klayber Sical Jiménez.

La querella fue interpuesta por el propio banco, al detectar el daño patrimonial que asciende a Q20 millones 50 mil. Tras varios meses de seguimiento, vigilancia y entrevistas, el MP logró perfilar y documentar al grupo responsable de los delitos de estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad, peculado por sustracción, lavado de dinero y asociación ilícita.

En conferencia de prensa, Sical detalló que integrantes del grupo criminal llegaban a las agencias bancarias a recoger grandes sumas de dinero en efectivo, contraviniendo las normas internas de cualquier banco del sistema.

El MP mostró fotografías de las operaciones bancarias en las que se observa cómo algunas personas recogen grandes cantidades de efectivo en bolsas plásticas, las cuales son entregadas sin mayor control por parte del personal del banco.

Indicó que quienes retiraban el dinero no cumplían con el perfil económico para justificarlo y que, al salir del banco, se documentó que otros implicados les arrebataban el efectivo y se marchaban.

Allanamientos y capturas

Con las autorizaciones judiciales correspondientes, las fiscalías ejecutaron este jueves 30 de octubre 15 allanamientos en los departamentos de Guatemala y Jutiapa. Además del secuestro de evidencia, se giraron 12 órdenes de aprehensión, de las cuales seis se concretaron.

Entre los hallazgos figuran armas de fuego de alto calibre, teléfonos celulares, computadoras, documentos financieros y vehículos de lujo, adquiridos presuntamente con fondos obtenidos de forma ilícita.

Resultados del operativo

Individualización de personas y vehículos

Incautación de armas, dispositivos electrónicos y documentos contables

Secuestro de vehículos de cuatro ruedas

Recolección de evidencia clave para establecer la trazabilidad del dinero sustraído

Personas capturadas

Ana “M”, por los delitos de estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.

Luis “F”, por estafa, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Gustavo “V”, por estafa propia, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Willman “L”, por estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.

Pedro “G”, por estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad y asociación ilícita.

María “S”, por estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad y asociación ilícita.

Las autoridades indicaron que esta es la primera fase de la investigación. En las siguientes etapas se establecerá el destino de los fondos desviados y se esperan nuevas capturas.

