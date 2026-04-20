Capturan a señalado de desactivar línea telefónica para acceder a datos y hacer transacciones con tarjeras bancarias

Justicia

Capturan a señalado de desactivar línea telefónica para acceder a datos y hacer transacciones con tarjeras bancarias

Un hombre fue capturado en la zona 17 de la capital señalado de fraude con tarjetas bancarias, tras una investigación del MP que lo vincula con engaños para obtener datos personales.

|

time-clock

Agentes de la Policía Nacional Civil capturan a un hombre señalado de fraude con tarjetas en un centro comercial de la zona 17 de la capital. (Foto Prensa Libre: MP)

Agentes de la Policía Nacional Civil capturan a un hombre señalado de fraude con tarjetas en un centro comercial de la zona 17 de la capital. (Foto Prensa Libre: MP)

Autoridades capturaron este lunes 20 de abril a un hombre sospechoso de fraude bancario que habría utilizado engaños para desactivar una línea telefónica y acceder a información personal, con la cual efectuó transacciones no autorizadas, informó el Ministerio Público (MP)

El detenido es señalado del delito de uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito, informó la Fiscalía de Distrito de Chiquimula.

La captura se efectuó en un centro comercial ubicado en la zona 17 de la capital, en cumplimiento de una orden girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad de turno de Chiquimula.

El detenido fue identificado como Alex Y., quien, según la investigación, se hizo pasar por representante de una empresa telefónica para engañar a la víctima.

De acuerdo con las pesquisas, mediante ese mecanismo logró desactivar la línea telefónica del afectado y acceder de forma indebida a su información personal.

Las autoridades indicaron que, a partir de ese acceso, se efectuaron transacciones bancarias no autorizadas, lo que ocasionó pérdidas económicas a la víctima.

El caso forma parte de las investigaciones que desarrolla el MP en relación con delitos informáticos y financieros, en los cuales los responsables utilizan engaños para obtener datos personales y realizar operaciones ilegales.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Chiquimula Fiscalía de Chiquimula MP de Guatemala 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS