Capturan a señalado de desactivar línea telefónica para acceder a datos y hacer transacciones con tarjeras bancarias

Autoridades capturaron este lunes 20 de abril a un hombre sospechoso de fraude bancario que habría utilizado engaños para desactivar una línea telefónica y acceder a información personal, con la cual efectuó transacciones no autorizadas, informó el Ministerio Público (MP)

El detenido es señalado del delito de uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito, informó la Fiscalía de Distrito de Chiquimula.

La captura se efectuó en un centro comercial ubicado en la zona 17 de la capital, en cumplimiento de una orden girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad de turno de Chiquimula.

El detenido fue identificado como Alex Y., quien, según la investigación, se hizo pasar por representante de una empresa telefónica para engañar a la víctima.

De acuerdo con las pesquisas, mediante ese mecanismo logró desactivar la línea telefónica del afectado y acceder de forma indebida a su información personal.

Las autoridades indicaron que, a partir de ese acceso, se efectuaron transacciones bancarias no autorizadas, lo que ocasionó pérdidas económicas a la víctima.

El caso forma parte de las investigaciones que desarrolla el MP en relación con delitos informáticos y financieros, en los cuales los responsables utilizan engaños para obtener datos personales y realizar operaciones ilegales.

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