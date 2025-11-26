Capturan a siete sindicados de asesinato y robo agravado durante allanamientos en siete departamentos

Investigadores del Departamento de Delitos contra la Vida de la DEIC en coordinación con fiscales, realizaron varios allanamientos en zonas de Guatemala, Jalapa, Quiché, Sololá, Retalhuleu, Chiquimula y Suchitepéquez, que dejaron como resultado la captura de siete personas por los delitos de asesinato, robo agravado y posesión de droga. También se incautaron cuatro armas de fuego, dinero en efectivo y estupefacientes, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

En la zona 1 de la capital fue capturado Carlos “P”, de 39 años, por los delitos de asesinato y robo agravado, según una orden de captura del 24 de noviembre. Esta detención está relacionada con el crimen de un hombre de 62 años, quien ingresó herido de bala a un hospital el 29 de octubre.

En otro inmueble, también en la zona 1, fue detenido Edelman “O”, de 39 años, requerido desde el 21 de noviembre por un juzgado de Guatemala por el delito de asesinato. Se le vincula con la muerte de una mujer hallada envuelta en una sábana en la 32 calle y 8ª avenida, zona 8. Además, tiene tres antecedentes por posesión para el consumo, robo agravado y escándalo en estado de ebriedad.

En la vía pública, en la zona 5 de Villa Nueva, fue capturada Ana “M”, de 45 años, también por el delito de asesinato, según orden de captura vigente.

En Santa Clara La Laguna, Sololá, fue aprehendido Luis “D”, de 22 años, a quien se le decomisaron 37 recipientes con cocaína y Q56,310.

En Chicamán, Quiché, fueron capturados Andrés “E”, de 42 años, con antecedentes por robo agravado y portación ilegal de arma de fuego, y Robin “P”, de 26 años, en cuya vivienda se localizaron cocaína, crack y marihuana. En ese mismo departamento fue arrestado Rolando “P”, de 31 años, por el delito de negación de asistencia económica.

Durante las diligencias se incautaron una carabina, tres pistolas, un rifle de gas comprimido, cargadores, municiones, dinero, droga y otros indicios útiles para continuar con la investigación.

En acciones paralelas, la comisaría de Jutiapa recuperó dos motocicletas con reporte de robo. La primera fue hallada en El Progreso: una moto sin placa que fue robada a mano armada el 7 de noviembre en Ipala, Chiquimula. La segunda fue localizada en el barrio El Cóndor, Jutiapa; había sido robada el 25 de septiembre en ese municipio.

Operativos de impacto en 7 departamentos del país #SeguridadConTransparencia#ProtegerYServir pic.twitter.com/RALf7sYuLG — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 26, 2025

Se incautan armas y dinero pic.twitter.com/nnsnFhLI3P — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 26, 2025

